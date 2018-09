Nadia Toffa è ancora al centro delle polemiche. Tra qualche settimana la rivedremo nello studio de Le Iene, nella nuova edizione che vede il ritorno di Alessia Marcuzzi alla conduzione, ma in queste settimane la Toffa è stata sotto la luce dei riflettori a causa del tumore contro cui sta combattendo da diversi mesi. L’atteggiamento sempre positivo della conduttrice 39enne, le sue affermazioni, i suoi messaggi col sorriso, spesso anche fraintesi, come la definizione di 'dono' che ha dato al cancro, l’hanno portata, da una parte, a diventare un esempio da seguire per molti, dall’altra ad essere criticata ferocemente. Il 9 ottobre arriverà nelle librerie il suo libro biografico, 'Fiorire d’Inverno. La mia storia', romanzo in cui secondo le prime anticipazioni la Toffa racconterebbe la sua malattia e il modo in cui l’ha affrontata. (Continua a leggere dopo la foto)



E proprio su Instagram, nelle ultime ore, Nadia Toffa ha voluto chiarire la sua posizione: "Gli webeti proprio perché ebeti continuano a ridere della parola dono. Non ho mai sostenuto di essere fortunata ad avere il cancro. Sono pazza secondo voi?!" ha scritto la Toffa parlando a lungo dei bambini ricoverati in oncologia pediatrica. "I bambini lì sorridono e ridono non perché felici né perché si sentono fortunati di avere il cancro ma perché hanno spirito di sopravvivenza e sanno che la vita continua nonostante la malattia e così i loro genitori che sono con loro a sostenerli ogni giorno". (Continua a leggere dopo la foto)

Nadia Toffa non ha dubbi: le cure sono l’unica via. "Magari con la forza di volontà si potesse guarire…. non è ovviamente così, ma di certo un atteggiamento positivo aiuta e questo lo dice la scienza non la sottoscritta". E ancora: "La vita è più forte e sono convinta che quei bambini che giocano non offendono i soldati e nemmeno quelle mamme che preparano da mangiare ai loro figli". Ma il messaggio del tumore come dono non è piaciuto a tanti e, tra questi, neanche alla 'Fondazione Veronesi'. La società fondata dal compianto Umberto, scomparso due anni fa, ha attaccato Nadia Toffa con un lungo post su Twitter. (Continua a leggere dopo la foto)



In merito alla vicenda riguardante @NadiaToffa, che abbracciamo come sempre, segnaliamo un articolo su @wireditalia di cui condividiamo pienamente i toni https://t.co/Mo3Wfivknj — Fondazione Veronesi (@Fondaz_Veronesi) 25 settembre 2018

"Il suo messaggio è scientificamente sbagliato. Se il non arrendersi, l'avere eroismo nell'affrontare le terapie, il mantenersi attivi, positivi e aperti alla vita può avere un ruolo nello sconfiggere un tumore", si legge, "certamente aiuta se stessi e chi sta intorno ad affrontare meglio la malattia, purtroppo questo atteggiamento non è di per sé sufficiente per superare il cancro. Non tutti i tipi di tumore sono uguali, e non tutte le persone si trovano nelle stesse condizioni quando devono affrontare la malattia". E soprattutto, "si fa davvero fatica a connotare con un termine positivo un insieme di patologie che uccide più di 150mila italiani all’anno, e oltre 8 milioni di persone nel mondo".

