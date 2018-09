Giovanni Ciacci e il fidanzato Damiano Allotta sembrerebbero intenzionati a compiere il grande passo: lo stylist di Detto Fatto, infatti, potrebbe presto sposarsi con il nuovo compagno. Lo scorso giugno il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti a Milano, che ritraggono Giovanni Ciacci in compagnia di Damiano Allotta. Baci appassionati e carezze inequivocabili con quello che è stato il fidanzato di Stefano Gabbana. Poco tempo fa, in una intervista sempre a Chi, Ciacci aveva dichiarato di avere ben due fidanzati, Stefano e Pietro, uno biondo l’altro moro, con i quali c’era una vera e propria storia d’amore a tre. L’esperto di style, aveva inoltre raccontato di esser stato ‘scaricato’ da entrambi: "Il biondo Stefano, mi ha lasciato il giorno prima dell’inizio di Ballando con Le Stelle; il moro, Pietro, mi ha lasciato per una donna". (Continua a leggere dopo la foto)



Finita la relazione con le ‘veline’ (come Giovanni Ciacci era solito chiamare i due fidanzati per il colore dei loro capelli, ndr.), e naufragata la successiva love story con il principe etiope Christian Haile Selassie, Giovanni Ciacci ha trovato il vero amore in Damiano Allotta. La conferma delle nozze con Damiano, ad oggi, non fanno altro che confermare il forte sentimento che Giovanni Ciacci prova per il compagno. I due, come raccontato da Ciacci stesso quest’estate, si sarebbe conosciuti subito dopo la partecipazione dello stylist a Ballando con le stelle. "Ci siamo conosciuti due mesi fa, in un locale sotto casa mia a Milano" ha raccontato Giovanni Ciacci a Nuovo Tv. "Lui mi ha visto, mi ha mandato un bigliettino al tavolo e ora siamo inseparabili". (Continua a leggere dopo la foto)

Tant'è che, appunto, come scrive il settimanale 'Oggi' nella sezione 'Pillole di gossip', la coppia sarebbe pronta al matrimonio: Giovanni Ciacci e Damiano Allotta dovrebbero sposarsi il prossimo marzo secondo quanto riferito da Alberto Dandolo. "Va a gonfie vele la storia d’amore tra Giovanni Ciacci e il giovane immobiliarista Damiamo" è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip. Tanto bene che, sempre secondo l’autore della rubrica, si mormora che "I due stiano pensando di convolare a nozze la prossima primavera". Ma la vera notizia è un'altra e coinvolge un grande 'rivale' di Giovanni Ciacci: Cristiano Malgioglio. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo Alberto Dandolo, esperto di gossip, lo stylist di Detto Fatto, Giovanni Ciacci, sarebbe pronto a chiedere all'ex gieffino Malgioglio di fargli da testimone di nozze. "Ciacci, come suo testimone avrebbe scelto il suo ex nemico Cristiano Malgioglio" si legge sulle pagine del rotocalco di cronaca rosa in edicola da oggi. Insomma, una vera e propria dichiarazione di pace!

