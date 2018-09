Al Grande Fratello Vip 3 è già tempo di iniziare a pensare ai possibili flirt amorosi. Come quello che potrebbe presto vedere protagonista Silvia Provvedi: l'ex fidanzata di Fabrizio Corona in questi primissimi giorni si è già lasciata andare a siparietti hot. Prima la doccia bollente dove ha messo in mostra tutte le 'grazie', poi i massaggi bollenti con Walter Nudo. Ma a quanto pare Silvia, componente de "Le Donatella" con la sorella Giulia, sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello Vip 3 con qualche situazione irrisolta fuori. A svelarlo è il suo presunto fidanzato, Federico Chimirri, in una doppia intervista concessa a Mattino Cinque e Spy. Al programma di Federica Panicucci e al settimanale in edicola da venerdì 28 settembre il 'fidanzato' di Silvia Provvedi ha spiegato: "Prima di entrare nella Casa Silvia ha fatto una storia su Instagram con un biscotto e ha scritto 'Mi mancherai'. Oggi mi faccio tante domande su che cosa sia successo tra noi". (Continua a leggere dopo la foto)



Chimirri, ventitreenne e deejay, parlando del suo rapporto con Silvia Provvedi sembra non aver dubbi sull'ufficialità del fidanzamento: "Quando ci siamo conosciuti, lo scorso luglio a Formentera, eravamo entrambi fidanzati". E racconta al settimanale: "Ho lasciato la ragazza che frequentavo, mentre Silvia continuava a litigare con Fabrizio Corona fino a quando non aveva scoperto che lui le aveva messo le valigie fuori casa. Quella sera ci siamo dati il primo bacio. Per Silvia quel gesto ha segnato la fine con Corona e un nuovo inizio con me". (Continua a leggere dopo la foto)

Tant'è che Silvia Provvedi e Federico Chimirri hanno passato la giornata di Ferragosto in famiglia, tutti insieme: "A Ferragosto mi sono ritrovato con tutta la famiglia di Silvia, sono stato presentato ai suoi. Ora lei è nel reality e io ho a casa mia i suoi vestiti. Mi sono innamorato di lei, dei suoi alti e bassi, delle sue coccole, di tutto". E lancia un appello: "Silvia ha lasciato qui da me tutti i suoi vestiti e le sue cose. Che dire: per me la porta è aperta. Se Silvia c’è, io ci sono. Tutto qui. Questa è la verità". Eppure, secondo il settimanale 'Oggi', nella sezione 'pillole di gossip', la Provvedi sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello Vip 3 con un accordo già in tasca. (Continua a leggere dopo la foto)



Sì, secondo quanto scritto da Alberto Dandolo, infatti, la mora delle Donatella avrebbe stipulato un accordo con Francesco Monte per inscenare un flirt durante il reality. Sulla rivista si legge: "A Milano si mormora che si siano accordati prima di entrare nella casa al fine di inscenare un flirt". Insomma, un colpo bassissimo per Federico Chimirri...

