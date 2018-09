Giancarlo Magalli ha fatto arrabbiare parecchie persone. No, non c'entra nulla stavolta Adriana Volpe. Nonostante i due non lavorino più insieme, ogni occasione è buona per punzecchiarsi. Ed è successo pure di recente, quando non è passata in sordina l'ultima frecciatina 'scagliata' da lei durante Pechino Express, La Volpe e Marcello Cirillo come prova dovevano spostare alcune casse pesanti e a un certo punto la conduttrice ha esclamato: "Ammazza come pesano ste casse manco ci fosse dentro Magalli". Una battutina che ha fatto divertire il suo compagno di viaggio, ma non tanto Magalli, che ha subito risposto a mezzo social. Un utente, infatti, sul profilo Instagram di Pechino Express ha riportato la battuta della Volpe con tanto di "Adriana Volpe è fantastica, fa ridere". Le ha fatto un complimento, ma poi è intervenuto Giancarlo e quella frase ha assunto un'accezione negativa. Il presentatore ha risposto con un commento a quell'affermazione su Adriana. Così: "E non lo sa...". Con annesse faccine che ridono. (Continua dopo la foto)



Lasciamo da parte un attimo gli attriti tra Giancarlo e la bella Adriana. Questa volta Magalli è finito nel mirino per via di una gaffe commessa a Domenica In su infermieri e operatori socio-sanitari. Il presentatore e l’ospite in studio avrebbero generalizzato sul ruolo degli OSS dicendo che sono “una specie di infermieri”. Una generalizzazione che ha però subito scatenato il risentimento di un'intera categoria che conta circa 450mila persone dopo quel messaggio passato sulla rete di Stato.

Ha generato indignazione al punto che ora, attraverso AssoCare.it, l’associazione infermieristica nazionale che si occupa di formazione e di informazione, si pretendono le scuse del conduttore e dell'azienda di viale Mazzini, chiamati a riabilitare l’immagine lesa di infermieri e infermieri pediatrici. Senza contare la risonanza che la gaffe di Magalli ha avuto sui social network. Anche lì si è scatenato un putiferio dopo quelle parole approssimative.

“C’è un’ignoranza su questo tema tra giornalisti e presentatori che è sconcertante”, ha tuonato un utente per poi specificare che per diventare infermiere è necessario un lungo percorso universitario, continui aggiornamenti e master. E Magalli, in tutto ciò? Si è giustificato? Nient'affatto e invece di minimizzare o scusarsi, ha replicato duramente: “Madonna e come siete tutti permalosi! Io ho chiesto al concorrente e lui ha detto di sì. Prendetevela con lui”. Ma ora che è arrivata una richiesta di scuse vere e proprie per la leggerezza con cui sono stati accostati infermieri e OSS, farà un passo indietro?

