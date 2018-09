“Ilary lo sa”. E ora pure noi: Francesco Totti, ma davvero? La confessione

È uscita l'autobiografia di Francesco Totti, 'Un Capitano', edita da Rizzoli e scritta insieme a Paolo Condò. Per l'occasione, dodici librerie Mondadori di Roma e del Lazio hanno aperto a mezzanotte (del 27 settembre 2018, giorno tra l'altro del 42esimo compleanno della bandiera giallorossa) per mettere in vendita il libro di Totti. Un evento non di poco conto, considerando che finora in Italia era stato fatto soltanto per l’ultimo volume del ciclo di Harry Potter. Totti ha insistito molto: un modo per concedere una piccola precedenza ai tifosi della Roma. E sabato prossimo il 'Pupone' promuoverà la sua autobiografia nel salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin. Dopo l’intervista a Che tempo che fa da Fabio Fazio, infatti, il marito di Ilary Blasi sarà ospite della Toffanin, con cui ripercorrerà i momenti salienti della vita sua professionale, ma parlerà anche di quella privata. Quindi la famiglia, suo padre, sua moglie e i tre figli. (Continua dopo la foto)



Una parentesi anche sul primogenito, Cristina, che sta seguendo le orme paterne e, oltre ad aver dimostrato di avere stoffa, si è anche distinto per un bel gesto in campo. Durante una partita del Madrid Football Cup, infatti, il 12enne si è scontrato con il portiere della squadra avversaria. E poco dopo, mentre tutti gli altri si concedevano una breve pausa per bere acqua, lui è corso verso l'avversario per accertarsi che non si fosse fatto male. La decisione di seguire la sua strada, però, ha fatto scattare qualche perplessità in Francesco e Ilary che sognavano un futuro diverso per lui.

“Speravo che facesse un altro sport, tipo il tennista, così potevo seguirlo e girare il mondo – ha detto Totti a Verissimo - Lui però è innamorato del calcio e fino a quando gli piace e si diverte è giusto che faccia quello che vuole. Fortunatamente ha un papà che ha fatto il calciatore e che potrà valutarlo anche in maniera cruda. Non sarà semplice per lui, ma è un ragazzo come tutti gli altri. Non è che perché si chiama Totti gli è tutto dovuto, anzi, per come siamo fatti io e Ilary, per fare una cosa dovrà impegnarsi più degli altri”.

Cristian è il più grande dei fratelli Totti. Ha 12 anni ormai, ma il padre non ha messo da parte il sogno di avere altri figli: “Ho detto che volevo cinque figli e Ilary mi ha preso per pazzo. Però piano piano la convincerò. L’amore migliora e con i figli migliorerà ancora di più, il che non significa che faremo altri bambini. Devo trovare il momento giusto per proporglielo. Adesso siamo in stand by!”, ha assicurato Francesco, che dopo l'addio al calcio giocato oggi è un dirigente romanista.

