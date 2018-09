Comincia il Grande Fratello Vip 3 ed è subito 'caso'. E scatta subito il rischio 'punizione' per un concorrente che, per la verità, si è già fatto conoscere bene dagli altri inquilini e dal pubblico. È Ivan Cattaneo che, dopo essere uscito dalla doccia ha involontariamente fatto vedere qualcosa di troppo dall'accappatoio. Il cantante è stato relegato nella Caverna insieme a Francesco Monte, Jane Alexander, Walter Nudo, Le Donatella, Eleonora Giorgi, Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano Sala. Gli altri, invece, sono rimasti in Casa. Sono questi i gruppi che si sono formati nella prima diretta, dopo la sfida a squadre. Tornando a Ivan, dopo la doccia si è seduto sul letto e ha aperto l'accappatoio per cambiarsi, evidentemente dimenticandosi della presenza 24 ore su 24 delle telecamere. Ma poi si è accorto e, raccontando l'accaduto agli altri compagni d'avventura, si è scusato per il siparietto andato in scena poco prima in camera da letto. (Continua dopo la foto)



“Sono davvero mortificato per prima - ha detto un imbarazzatissimo Cattaneo - Praticamente ero in accappatoio, mi si è aperto non volendo. Si è visto tutto, penso abbiano visto da casa, sì. Ma non l’ho fatto apposta. Anche perché se lo fai con l’intento ti possono buttare fuori, ti cacciano. Questi sono atti osceni in luogo pubblico. Poi siamo in fascia protetta. A no, oddio è tardi non è più fascia protetta, giusto. Vabbè è successo ormai, non è stata una cosa fatta di proposito”.

Il frame del nudo di Ivan Cattaneo (ovviamente censurato) è stato pubblicato dal sito BitchyF e, in rete, gli utenti si sono scatenati con meme e gif: ''Mah, mah.. sbaglio o il #gfvip ci ha appena fatto vedere il battacchio di Ivan Cattaneo????!!'', ''Ivan mettiti le mutande ti prego...'', hanno scritto quelli che stavano seguendo la diretta su Mediaset Premium. Va beh, è andata. Può capitare di dimenticarsi delle telecamere, siamo ancora all'inizio. Pensate che la Marchesa d'Aragona ha dato il suo numero di cellulare a tutta Italia quando voleva farlo avere solo a Valerio Merola per sentirsi fuori dalla Casa! Ma non è questo il punto.

Ivan ha pronunciato una frase che potrebbe costargli caro in questa esperienza al Grande Fratello Vip. Durante una conversazione con gli altri, sempre nella Caverna, il cantante si è lasciato sfuggire queste parole: "Rifiutare una donna è peggio che violentarla". E poi, ancora, ha aggiunto che nello stupro, almeno, la donna si sente in qualche modo "oggetto del desiderio". Una frase che ha subito generato sconcerto nella Caverna, tanto è stata subito stigmatizzata dagli altri inquilini. Cattaneo però, pur sottolineando quanto sia grave uno stupro, ha ribattuto affermando che non sentirsi desiderate è il peggio per le donne. Scatterà qualche punizione, adesso, per lui dopo queste affermazioni? Non è da escludere, poi, che quelle frasi potrebbero costargli anche l'eliminazione, visti i precedenti nella Casa. Anche i telespettatori sono rimasti scioccati da quelle parole controverse. E chissà, allora, se verranno presi dei provvedimenti pesanti dal GF.

Ivan Cattaneo: età, altezza e peso. Tutto sul cantante