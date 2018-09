E a L'Eredità, su Rai 1 è arrivato Flavio Insinna a sostituire il compianto Fabrizio Frizzi. Il debutto è avvenuto pochi giorni fa ma, a giudicare dai numerosi post apparsi su Twitter nel corso della prima puntata, il conduttore non è stato accolto benissimo. Bocciato, per molti utenti. Diversi, infatti, i commenti negativi sulla scelta dell'azienda di viale Mazzini di dare a Insinna, che è stato definito “ingessato”, questo ruolo. Ovviamente, come spesso accade in questi casi, il pubblico è diviso. C'è chi boccia a priori la scelta di mettere Insinna alla guida della trasmissione per via della polemica sugli insulti nei fuori onda di "Affari Tuoi" e poi chi invece, dopo averlo visto al timone del programma che fu di Frizzi, giudica la sua conduzione troppo compassata. È presto, però, per tirare le somme. È sicuramente prematuro giudicare l'operato di Insinna, approdato a L'Eredità da così poco tempo. Ma è certo che la sua nuova avventura non è iniziata con la benedizione dei telespettatori affezionati al quiz show del preserale di Rai1. (Continua dopo la foto)



Ma L'Eredità di Insinna è finita nel mirino anche per un altro motivo. Una gaffe clamorosa degli autori, quindi di riflesso di Insinna che, essendo conduttore, ci mette la faccia, che è andata in scena lunedì sera, giorno della prima. Gioca una concorrente che si chiama Silvia Baldi. La domanda è “È famosa quella di Arezzo” e lei alla fine, ma senza troppa convinzione, risponde “quintana”. Mentre il tempo scorre e sullo schermo, infatti, appaiono un po' di lettere. La prima è la Q, poi arrivano la N e la A finali. La concorrente azzarda un “quartina”, ma è sbagliato. E mentre appaiono altre lettere, butta là “quintana”.

La parola diventa verde, quindi è 'giusta'. “Bravissima!”, le dice allora Insinna, che passa poi a un altro concorrente. Ma no, non era giusta. Arezzo non è così famosa per la sua Giostra del Saracino. L'errore, quindi, è degli autori tv. Silvia viene infatti indotta nell'errore con le lettere che via via che appaiono formando la parola “quintana”. Non è così raro, d'altronde, assistere a clamorosi sfondoni, di ogni natura, ai quiz televisivi. Ma qui è successo proprio durante la prima puntata della prima edizione del programma targato Insinna.

E il caso è arrivato anche ad Arezzo. Quindi la dichiarazione del presidente dell'Istituzione Giostra, Franco Scortecci: "Sarà il cda dell'Istituzione Giostra a decidere il da farsi. Credo che faremo almeno una lettera, chiedendo le scuse della Rai. Può essere anche un’occasione per farsi conoscere di più e magari per intrecciare rapporti con la tv di Stato che si sono interrotti molti anni fa dopo alcune edizioni in diretta", ha concluso.

