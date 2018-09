“Te lo do”. E la Marchesa lo fa davvero al GF Vip. Con ‘lui’. Davanti a tutti

Tra i concorrenti di questo terzo Grande Fratello Vip c'è anche lei, la Marchesa D'Aragona, vero nome Daniela Del Secco D'Aragona. Lunedì sera, in diretta, l'esperta di costume e opinionista tv ha fatto un ingresso trionfale nella Casa: è arrivata davanti alla porta rossa seduta su di una portantina, retta da quattro ragazzi e con un 'amico di avventure'. Si tratta di un peluche molto simile al suo cagnolino. L'ha chiamato il duca George. La Marchesa spera di portare nella Casa un po' di bon ton ed educazione: "Cercherò di sperperare delle pillole di saper fare e vivere", ha detto la del Secco prima di fare ufficialmente il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 3. Ospite quasi fissa a Domenica Live e Pomeriggio 5, la nobile giornalista ha scelto di prepararsi per il grande arrivo a Cinecittà nel suo solito stile. E infatti, prima di entrare, mentre gli altri concorrenti parlavano delle loro emozioni, condividono con i fan come stanno vivendo le ultime ore da 'persone libere', lei pensava all'outfit. E per realizzare il suo guardaroba ha chiesto l'intervento della figlia. (Continua dopo la foto)



La Marchesa è nel gruppo che abita la Casa (perché anche quest'anno c'è un'altra ala, molto meno confortevole. Prima si chiamava 'tugurio', ora 'Caverna') e ha già regalato diverse perle. Intanto si è resa protagonista di un bagno ad alto tasso erotico. Davanti alle telecamere, infatti, la Marchesa non ha esitato minimamente e si è mostrata in vasca in mosse sexy ed ammiccanti. Beh, non si può certo dire che non si porti bene i suoi 65 anni. Ma nelle ultime ore c'è stato un altro siparietto interessante in Casa.

Dimenticandosi forse di essere ripresa 24 ore su 24, la Marchesa ha dato il numero di telefono a tutti i telespettatori del GF Vip. Un momento che è andato in onda su Mediaset Extra, dove gli inquilini sono ripresi in ogni momento dalle 9 alle 6. Daniela stava parlando con Valerio Merola, con cui è entrata molto in sintonia, e, probabilmente con l'intenzione di frequentarlo anche dopo il reality, gli ha dato il suo numero di cellulare.





Peccato che ora tutta Italia sa come contattare la Marchesa, non solo Merola. Anzi, 'Valerione', come lo chiama Ilary Blasi. Il numero, detto in modo chiaro, sembra corrispondere proprio al suo e sicuramente il suo telefono si sarà infuocato per le chiamate e i messaggi ricevuti. Sarà stata 'contenta' la figlia Lucrezia che, come si legge sull’immagine del profilo di WhatsApp della Marchesa che è in compagnia della figlia, “Per tutta la durata del Gf Vip il telefono sarà gestito dalla figlia Lucrezia”.

