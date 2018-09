Porno GF Vip. Si apre l’accappatoio e… finisce tutto in diretta tv

Lunedì 24 settembre ha preso il via la terza edizione del Grande Fratello Vip, programma condotto ancora una volta da Ilary Blasi accompagnata dal suo inseparabile Alfonso Signorini. Dagli ascolti però sembra che il pubblico non sia stato del tutto entusiasta di come sia andata la serata. Intanto, però, all’interno della casa iniziano i primi scandali. In particolare per uno dei concorrenti. Si tratta di Ivan Cattaneo. Il cantante si trova a vivere questa nuova avventura all’interno della Caverna, una delle novità della casa. Insieme a lui Francesco Monte, Jane Alexander, Walter Nudo, Le Donatella, Eleonora Giorgi, Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano Sala. Ieri sera dopo essersi fatto la doccia Ivan Cattaneo si è seduto sul letto, ha aperto l’accappatoio per cambiarsi ed ha fatto vedere qualcosa di troppo. Poche ore dopo il cantante ha confessato l’accaduto a Francesco Monte, Eleonora Giorgi e Stefano Sala. (Continua a leggere dopo la foto)



“Sono davvero mortificato per prima. - ha detto un imbarazzatissimo Ivan Cattaneo - Praticamente ero in accappatoio, mi si è aperto non volendo. Si è visto tutto, penso abbiano visto da casa, sì. Ma non l’ho fatto apposta. Anche perché se lo fai con l’intento ti possono buttare fuori, ti cacciano. Questi sono atti osceni in luogo pubblico. Poi siamo in fascia protetta. A no, oddio è tardi non è più fascia protetta, giusto. Vabbè è successo ormai, non è stata una cosa fatta di proposito”. (Continua a leggere dopo la foto)

Il frame del nudo di Ivan Cattaneo (ovviamente censurato) è stato pubblicato dal blog BitchyF. E sul web, nemmeno a dirlo, si è scatenato con meme e gif. ''Mah, mah.. sbaglio o il #gfvip ci ha appena fatto vedere il battacchio di Ivan Cattaneo????!!'', ''Ivan mettiti le mutande ti prego...'', sono solo alcuni dei commenti lasciati su Twitter dalle persone che stavano seguendo la diretta su Mediaset Premium.(Continua a leggere dopo la foto)

La prima sera nella casa Ivan Cattaneo è stato colto nella notte da un improvviso attacco di panico. Una volta sveglio ha raggiunto i compagni per la colazione e ha rivelato loro di aver passato una nottataccia. Cattaneo ha quindi confessato di essere stato vittima di un attacco di panico. Il cantante ha aggiunto anche di non augurare di vivere a nessuno un momento simile. Ivan durante il malessere ha anche pensato di uscire dalla casa.

