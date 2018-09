Il 'caso Sara Affi Fella' non si arresta, tutt'altro. Dopo che Claudio della redazione di Uomini e Donne ha smascherato in studio la ex tronista, spuntano ancora dettagli. E dichiarazioni a non finire da parte degli ex protagonisti del programma, degli opinionisti storici e persino di Maria De Filippi adesso. Un passo indietro: Sara aveva scelto Luigi Mastroianni alla fine del suo percorso, ma dopo poco i due si sono lasciati. Nella puntata di Uomini e Donne registrata il 13 settembre, Luigi, che nel frattempo è diventato a sua volta tronista, chiedeva spiegazioni alla sua ex compagna e l'accusava di aver sempre amato solo il suo ex (che poi si è scoperto che non era ex) Nicola Panico con cui era uscita separata da Temptation Island. In quella puntata del trono classico, Sara ha smentito ogni parola di Luigi, ma pochi giorni dopo, il 23 settembre, viene incastrata da Claudio della redazione che raccoglie la testimonianza, con tanto di file audio, di una fonte vicina a Sara. (Continua dopo la foto)



"Questa persona ci ha detto che la presenza di Sara era incompatibile con il senso del programma perché è sempre stata fidanzata con Nicola, che a noi risultava essere il suo ex - ha spiegato un autore -. Tutto questo allo scopo di guadagnare e avere popolarità, così come la scelta di Luigi, che risultava gradito al pubblico e le avrebbe quindi permesso di aumentare i follower". Follower che, su impulso di Gianni Sperti, hanno prontamente abbandonato Sara dopo aver scoperto la truffa.

Un 'fuggi fuggi' alla velocità della luce che ha poi portato la ex tronista a chiudere il suo profilo Instagram che fino alla settimana scorsa contava oltre un milione di fan. Si stava affermando come modella e testimonial la Affi Fella, ma anche la sua agenzia e gli sponsor, dopo quello che è successo, l'hanno mollata. Si sono dissociati dal comportamento di Sara. Dalle stelle alle stalle, in pratica. E tutto nel giro di poche ore.

Sara ha quindi preso in giro tutti, addetti ai lavori e pubblico, continuando a stare con Nicola ma professandosi single e in cerca di un compagno. Ha preso in giro pure Maria De Filippi, quindi, che è la padrona di casa a Uomini e Donne. E anche la conduttrice, ora, sentita da TgCom24, ha commentato il fattaccio che è finito sulla bocca di tutti: "Una storia così non l'ho mai sentita. Mi auguro che ci sarà una spiegazione diversa da quella raccontata", ha detto Maria De Filippi. Ma Sara ha già ammesso le sue colpe chiedendo scusa su Instagram poco prima di chiudere il profilo, quindi mi sa proprio che non c'è un'altra spiegazione...

