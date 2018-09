Sara Affi Fella, ennesima beffa. L’ultimo ‘colpo basso’: devastante!

Non c'è due senza tre e per Sara Affi Fella questa è davvero una settimana da incubo. Scoperta dalla redazione di Uomini e Donne con il suo 'inganno' architettato con Nicola Panico, ormai ex fidanzato, l'ex tronista è stata abbandonata da follower e sponsor ed è stata costretta a chiudere il proprio profilo Instagram. Ma non è finita qui: oggi in un'intervista a WittyTv Nicola Panico ha svelato di esser stato lui a vuotare il sacco e raccontare tutto alla redazione del programma di Maria De Filippi. Per ripicca e vendetta: Panico sognava di passare il resto della vita con Sara Affi Fella mentre lei, dopo aver preso in giro Luigi Mastroianni, era caduta tra le braccia di Vittorio Parigini, calciatore della nazionale Under 21 e del Torino. (Continua a leggere dopo la foto)



Panico, parlando con Claudio, uno dei redattori del dating show, ha dichiarato: "Ho subito molte pressioni per non parlare, mi sono fidato di una persona che credevo fosse diversa. Ti ho ricontattato perché mi hanno rovinato la vita sia Sara che la sua famiglia, ero una vittima come voi. Lei mi diceva che ci saremmo sposati, si guadagnava i soldi con i follower, avremmo fatto una famiglia e avremmo chiamato il nostro primo figlio come mio padre. Sara ha giurato il falso su mio padre. Io non ho mai preso un euro, lei ha stipulato contratti da 20,30 mila euro". (Continua a leggere dopo la foto)

"Fino a ieri pomeriggio piangeva disperata al telefono per evitare che io parlassi oggi ma nessuno ha pensato a me. Sara mi ha tradito per un giocatore di serie A - il centravanti del Torino, Vittorio Parigini - "Non potevo farle i regali che lui si può permettere di fare. Sono stato usato io e anche voi, i genitori mi dicevano di stare tranquillo e mi hanno supplicato di non parlare" .Intanto, nelle scorse ore era stato proprio il calciatore del Torino Vittorio Parigini al momento dello scoppio del Sara Affi Fella gate ad annunciare, tramite Instagram story, la convivenza con la sua fidanzata il prossimo 17 ottobre. La situazione tra i due, però, sembrerebbe aver preso una piega diversa nel giro di pochi giorni. Ed è proprio oggi, mercoledì 26 settembre, in occasione anche delle rivelazioni dell'ex fidanzato Nicola Panico, che, il centrocampista, dopo aver riattivato il suo profilo social, con una storia, ha spiazzato tutti. (Continua a leggere dopo la foto)



"Allora ragazzi voglio precisare una cosa la storia tra me e Sara è finita quindi non c'entro più nulla. Ciao". Una mossa che ha sorpreso tutti che adesso si chiedono: cosa è andato storto tra due neo-fidanzati? Non si sa ma molti sui social ipotizzano che dietro questa scelta ci sia una questione di immagine del giocatore e della società calcistica che con questo circolo mediatico lo avrebbe rovinato.

