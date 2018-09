Alessia Marcuzzi super sexy. Poi il balletto si fa hot… Fan impazziti

Alessia Marcuzzi si è da poco trasferita a Milano. È pronta per tornare al timone de 'Le Iene'. Dopo la conferma dell’addio di Ilary Blasi, che ha scelto di lasciare la trasmissione dopo oltre dieci anni per dedicarsi esclusivamente al Grande Fratello Vip, Davide Parenti ha deciso di richiamare la Marcuzzi, che anni fa aveva già condotto i programma. E Alessia ha accettato con entusiasmo di entrare nuovamente nello studio che aveva lasciato diverso tempo fa e di indossare così, di nuovo, il suo abito da Iena. La rivedremo in onda a partire dal prossimo 3 ottobre, ogni mercoledì sera su Italia 1 con Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Domenica 30 settembre, invece, condurrà Nadia Toffa, che aveva scelto di continuare la sua battaglia contro il cancro lontano dalla tv e dai social per tornare più forte di prima. E ora che l'incubo è finito, la Toffa sta riprendendo in mano la sua vita a partire dal programma che le ha dato la popolarità. E sono proprio Nadia e Alessia, in una clip su Instagram, ad annunciare il ritorno de 'Le Iene' in tv. (Continua dopo la foto)



Con un video che, tra risate, abbracci e l'ironia della Gialappa’s, è stato commentato da tantissimi utenti, entusiasti all’idea di rivedere le due conduttrici nello studio de Le Iene. Poco dopo la regina dell’Isola dei Famosi ha pubblicato un post dedicato all’amica; “Grazie Nadia Toffa per avermi regalato tante risate con questa frase – ha scritto mostrando la scritta 'I didn’t ask you' - Ma insomma: non ti ho chiesto nulla, non ti disturbare, stai dove sei. Hai proprio ragione, a volte le persone possono essere davvero inopportune con domande che non hanno alcun senso. E quindi….I didn’t ask you!”.

E Nadia: “Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. Parole sante. Quanta saggezza e verità in una sola frase. Il distillato di quello che dico sempre è: I didn’t ask you. Non ti ho chiesto, non ti disturbare. Stai dove sei. Vero Alessia Marcuzzi, anche tu concordi no?!”. In attesa di rivederle entrambe in studio, Alessia ha fatto un regalo ai suoi fan. Ha condiviso scatti e filmato di uno shooting fotografico super hot in cui svela le sue forme tra pose in lingerie e un balletto in tailleur con reggiseno a vista.

Visualizza questo post su Instagram In love with my @alevimilano shoes❤👠 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Set 24, 2018 at 3:10 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Set 24, 2018 at 8:10 PDT





Mentre il fotografo Raffaele Marone scatta, Alessia si scatena come sempre tra balletti e smorfie. Irresistibile la Marcuzzi: prima con i tacchi a spillo, le gambe nude e una giacca nera, poi con un paio di pantaloni attillati, mutandine e reggiseno. E un altro cambio ancora: in kimono, sdraiata sul lettone. Il fotografo scatta, lei balla, si diverte e si mette in pose ironiche e super sexy. E i fan impazziscono: like e commenti a pioggia per la sexy conduttrice: “E le 20enni mute!”, “Quanto sei bella Alessia”, “Veramente perfetta”, “Ma avete visto che gambe?”.

Alessia Marcuzzi, il lato b è 'monumentale'. Uno scatto e manda in tilt la rete