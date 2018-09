Ma che fine ha fatto Anna Moroni? Senza La prova del cuoco, la ritroviamo così

Al pubblico de La prova del cuoco, ora condotta da Elisa Isoardi, non manca solo Antonella Clerici. C'è parecchia nostalgia anche per la sua spalla, la mitica Anna Moroni. Sin dalla prima puntata della 'nuova' trasmissione, gli utenti hanno scritto post dedicati alla maestra di cucina più famosa della televisione italiana che, a quanto pare, ha lasciato un grande vuoto a La prova del cuoco. Si sente la sua mancanza per la simpatia, le sue ricette facili e veloci da preparare e anche per le sue 'frasi a effetto', alcune indimenticabili come "Ti sei lavata le mani, tesoro?". “No, no, non ci siamo. Dove sono Anna Moroni e Antonellina che massaggiano il tacchino e in sottofondo parte 'Je t’aime'?#laprovadelcuoco”, ha infatti commentato di recente una spettatrice delusa dalla nuova versione del cooking show condotto dalla Isoardi che, non ce ne voglia, ma stenta a decollare in termini di ascolti. Senza entrare nei dettagli, basterà dire che dopo l'effetto novità dell'esordio, il programma ha già perso per strada quattro punti percentuali. Praticamente è al suo minimo storico. (Continua dopo la foto)



C'è un'intera stagione davanti e magari il pubblico si deve solo abituare alla nuova conduzione e all'assenza di personaggi storici a cui si era affezionato come la Moroni. Quest'ultima ha seguito Antonella Clerici nell'addio al programma perché, come ha spiegato sulle pagine di Spy a giugno, “Mi sento quasi in dovere, credo sia giusto chiudere questa esperienza con Antonella”. “La trasmissione – ha aggiunto – è nata con lei e io mi sento una sua creatura. Sono riconoscente nei suoi confronti e troppo affezionata a lei, quindi anch’io deciso di salutare il programma”.

Per 16 lunghi anni Anna è stata dietro ai fornelli de La prova del cuoco. È dura, quindi, per i telespettatori più nostalgici rinunciare a lei. Molti, quindi, si stanno chiedendo che fine abbia fatto ora che non è più impegnata in tv. E allora, come riporta Il Messaggero, per la Moroni, alla soglia degli 80 anni è arrivato il momento di pensare alla sua scuola di cucina, ma soprattutto di dedicare del tempo al marito Tonino. Quello stesso Tonino di cui parlava spesso tra una ricetta e un'altra.





Come apprendiamo dal suo profilo social, la coppia è riuscita a concedersi qualche giorno di vacanza. E ora, senza La Prova del cuoco, Anna gira l’Italia col marito, segue fiere e sagre ma non dimentica di aggiorna i fan sui suoi spostamenti. “In giro per la Sardegna con Tonino, come due fidanzatini… Qui siamo ad Ulassai, un posto meraviglioso…”.

