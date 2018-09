Il Grande Fratello Vip numero tre è iniziato da pochissimo, meno di una settimana, ma alcuni concorrenti si sono già 'sciolti'. Sono già talmente a loro agio da raccontare aneddoti del passato e fare rivelazioni finora inedite. Come Jane Alexander, che davanti alle telecamere ha confessato ai suoi compagni cavernicoli (gli inquilini sono divisi in due gruppi, in Casa e nella Caverna) di aver perso la verginità con un attore famoso. Chi è? Si chiama Thomas Calabro e interpretava il dottor Michael Mancini della serie cult Melrose Place. “Avevo 16 anni, ero in un hotel di Roma – ha raccontato l'attrice - L’ho fatto con un attore americano di 30 anni che ho incontrato ad una festa di mia sorella, lei lavorava con lui. Era fidanzato ma mi disse di non preoccuparmi perché avrebbe pensato a tutto. Siamo usciti a cena insieme poi è siamo andati nella sua camera d’albergo e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Lui mi disse ‘ci vediamo tra 2 mesi o tra 2 anni’. Io da brava ragazzina cretina stavo sotto l’hotel ad aspettarlo 2 mesi dopo”. (Continua dopo la foto)



Anche Lisa Fusco, che invece abita nella Casa vera e propria, ha una storia a dir poco curiosa da regalare a coinquilini e pubblico. La showgirl ha parlato loro dei tempi in cui viveva a Roma, dove a differenza di quanto avviene a Napoli è consuetudine mangiare il filetto al pepe verde, che amava condire con l'aceto balsamico. I gusti sono gusti. Ma qui, a quanto pare, era piuttosto una vera passione che, quando Lisa è andata avanti con il racconto, ha generato sconcerto in Casa.

"Ne approfittavo e lo mangiavo tutte le sere – ha detto ancora la Fusco - Aumentavo la dose dell'aceto balsamico e si impregnava tutto il labbro, la lingua, il palato. Ero inebriata, non potevo farne a meno". "Una sera mi alzai da tavola e mi girava la testa, poi si fecero le orecchie rosse. Mi dissero che mi ero ubriacata". Sì, 'fuori' ma con l'aceto balsamico. E siamo solo alla prima settimana, chissà quali altre perle usciranno fuori.

In realtà la Fusco si era già distinta durante la diretta, al momento delle nomination. La showgirl ha indicato Enrico Silvestrin "perché omofobo". Lisa si riferiva alle Instagram Stories che l'ex veejay aveva condiviso pochi giorni prima di entrare al reality in cui più volte usato la parola "ricc***one", urtando la sensibilità di molti followers e costringendolo poi a scusarsi. "Lisa sai quello che penso di certe esternazioni, sono certo che quella di Enrico era solo una battuta", ha cercato di farle cambiare idea Alfonso Signorini, ma invano. E alla fine sia Silvestrin che la Fusco sono finiti al televoto.

