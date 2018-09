Renzo Arbore è uno degli artisti più influenti a trecentosessanta gradi degli ultimi quarant'anni italiani. È stato il primo, disc jockey italiano oltre a essere, ancora oggi, un conduttore radiofonico, clarinettista, showman, autore televisivo, attore, sceneggiatore, regista, cantautore e compositore italiano. Insomma, Renzo Arbore sa davvero fare di tutto tra radio e televisione. E del resto se ancora oggi è uno degli 'show-man' più apprezzati del piccolo schermo italiano un motivo ci sarà. Anche per le sue storie d'amore. Come quella con la padrona di casa di Domenica In, Mara Venier. Renzo Arbore e la zia d'Italia in passato hanno avuto una lunga storia d'amore. Un sentimento che si è spezzato ormai ventuno anni fa, esattamente nel 1997, quando la coppia dello spettacolo italiano decise di prendere strade diverse. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche mese fa la zia d'Italia si lasciò andare a una confessione senza precedenti: a L'Intervista di Maurizio Costanzo rivelò di aver perso un figlio mentre era legata sentimentalmente a Renzo Arbore. Tra i due, a quanto sembra, non deve essere finita molto bene. Perché, come spiegato dalla stessa Mara Venier nel salotto di Maurizio Costanzo ormai mesi fa, Renzo Arbore sarebbe sempre molto restio a vedere la zia d'Italia. "Resta il rapporto di affetto e stima profondo, anche se lui preferisce evitare di incontrarmi". (Continua a leggere dopo la foto)

ads Oggi Renzo Arbore è tornato a far televisione dopo un periodo di rottura con la Rai: la scorsa primavera lo abbiamo visto impegnato su RaiDue al fianco del suo grande amico Nino Frassica. E adesso, a quanto pare, è pronto a raccontarsi come mai ha fatto prima proprio nel salotto di Mara Venier... Ma cosa sappiamo su Renzo Arbore oggi? Il poliedrico artista italiano, noto all'anagrafe come Lorenzo Giovanni Arbore, è nato a Foggia il 24 giugno 1937. Oltre a festeggiare compleanno e onomastico nello stesso giorno, Arbore ha da poco compiuto ben 81 anni. La vita privata di Renzo Arbore è stato sempre molto lontana dai rumors di gossip. Eppure qualche notizia, nel corso degli anni, è diventata di dominio pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)



Da sempre si è reputato uno scapolo convinto, tra le sue storie d'amore si ricorda: un legame negli anni '60 con la cantante e presentatrice torinese Vanna Brosio; si è accompagnato con la cantante romana Gabriella Ferri; ha poi avuto una lunga storia d'amore nel decennio successivo con Mariangela Melato; successivamente è stato legato a Mara Venier fino al 1997. Nel 2007 si è legato nuovamente alla Melato, ed è stato con lei fino al giorno della morte di Mariangela avvenuta l'11 gennaio del 2013. Dopo la morte della sua storica compagna il dispiacere di Arbore di non avere nessuno al suo fianco. Renzo, infatti, non ha mai avuto figli: "Lo ammetto, mi dispiace non poter condividere la mia casa con qualcuno. Non c’è successo, non c’è denaro né fama che ti aiuti ad affrontare un dolore. È dura non poter chiamare Mariangela al telefono, non poter ridere con lei". Altezza e peso di Renzo Arbore? L'artista è alto 185 centimetri e pesa circa 85 chilogrammi.

Leggi anche:

“Renzo Arbore in ospedale”. L’annuncio ufficiale: annullati i concerti dell’artista. Preoccupazione per l’amato cantautore: le sue condizioni

fbq('track', 'Gossip');