Faccia a faccia. Dopo 20 anni! Bomba in arrivo: Mara Venier lo fa davvero

E Mara Venier, che nella gara degli ascolti batte Barbata D'Urso per la seconda settimana di fila, si conferma 'signora della domenica'. L'effetto novità del debutto, avvenuto lo scorso 16 settembre, a quanto pare prosegue e dà ottimi risultati. La puntata numero due della nuova Domenica In della zia Mara, su Raiuno, sbaraglia infatti la concorrenza grazie a 2.240.000 spettatori con il 15.8% di share, nella prima parte, e 1.975.000 spettatori con il 15.78% di share, nella seconda. Niente da fare, quindi, per Carmelita, che con la sua Domenica Live ha registrato 'solo' 1.628.000 spettatori (per uno share del 10.9%) con la presentazione in onda dalle 14.02 alle 14.23, 1.812.000 con il 13.58% di share, nel segmento Attualità in onda fino alle 16.55, 1.982.000 spettatori (16.46%) con le Storie dalle 17 alle 17.18, 1.996.000 spettatori (17.21%) dalle 17.22 alle 17.55, 2.036.000 spettatori (16.88%) dalle 17.59 alle 18.31 e 1.569.000 spettatori (12.56%) con i Saluti finali. (Continua dopo la foto)



La stagione, è vero, è appena iniziata, ma a giudicare dall'indiscrezione lanciata in queste ore dal sito Dagospia, domenica prossima, 30 settembre, la Venier è pronta a sganciare 'una bomba'. Tra gli ospiti che la nuova – almeno per ora – 'signora della domenica' accoglierà nel suo salotto, niente meno che Renzo Arbore, il suo storico ex fidanzato. Un faccia a faccia che, dopo 20 anni, si preannuncia imperdibile quello che andrà in scena fra qualche giorno su Raiuno.

Stando a quanto spiffera in anteprima il sito di Roberto D'Agostino, Mara si spenderà in una lunga intervista allo showman con cui tanto tempo fa ha avuto una relazione. I più giovani non lo ricorderanno, ma dopo la fine del matrimonio con Jerry Calà, la Venier ha intrapreso una relazione lunga 12 anni con Arbore durata fino al 1997. Nel '90, come raccontato dalla stessa conduttrice a Maurizio Costanzo a L'Intervista, la loro storia è stata messa a dura prova da un aborto spontaneo.

"Sì c'è stata una gravidanza interrotta molto avanzata…- confidava lo scorso anno Mara a L'Intervista - Insomma è stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c'è un rapporto di affetto enorme e di stima però Renzo… è un po' resistente a vedermi. Ma forse dai tempi di questa chiacchierata con Costanzo le cose sono cambiate perché, a quanto risulta a Dagospia, Arbore la incontrerà eccome la Venier. A Domenica In. E non ci si può non chiedere, a questo punto, come 'risponderà' Barbara D'Urso nella sua Domenica Live.

"Scusatemi". Mara Venier, lacrime in diretta. Quel pianto a Domenica In...