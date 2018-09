“Torna!”. La prova del cuoco: Antonella Clerici, basta una foto e… pubblico impazzito

È bastato uno scatto per mandare in fibrillazione i fan. È bastato che Antonella Clerici indossasse virtualmente un grembiule in quella che per anni è stata la sua cucina per scatenare un fiume di commenti. Sono in molti infatti a sperare di vedere di nuovo dietro ai fornelli del cooking show di Rai 1. Ma niente da fare. Antonellina ha oramai cambiato vita e si è trasferita per amore. Il motivo dello scatto su Instagram? Semplicemente ha fatto una dedica speciale a Andrea Mainardi che è appena entrato nella casa del GF VIP. “Vai Mainardoneeeee magnateli tutti” ha infatti scritto con vistoso entusiasmo la compagna di Vittorio Garrone. E speriamo che l'in bocca al lupo della Clerici aiuti lo chef atomico a superare indenne la prima eliminazione. “Cara Antonella io e mia mamma non perdevamo nemmeno una puntata eri una di famiglia, con il tuo sorriso la tua semplicità entravi a casa ns. e ci portavi allegria , oggi non la guardiamo più è diventata. La prova del cuoco sei tu..... e basta”. (Continua dopo la foto)



Poi un’altra utente: “Purtroppo la pbc è diventato un programma che non porta più allegria ma depressione...non lo vedrò più dopo 17 anni di assoluta fedeltà”. Parole a cui fanno seguito quelle di un’altra fan della Clerici“Trasmissione al limite della sopportazione. La signora Salvini a tratti è irriverente e al limite della boriosita. I cuochi in accappatoio ...questa giuro non si era mai vista!!!!”.

Quindi l’ultima: “Probabilmente sarebbe inutile dire che con Antonella la simpatia l'educazione la naturalezza e soprattutto la familiarità che faceva trapelare con il suo sorriso il suo temperamento non ha nulla a che vedere con la trasmissione ora mandata in onda Certo è che piano piano magari anche Elisa potrà trovare il suo posto in maniera diversa naturalmente con questo mando un grandissimo abbraccio ad Antonella Clerici”.

Visualizza questo post su Instagram Vai mainardoneeeee #andreamainardiofficial @andreamainardiofficial magnateli tutti😀😀😀😀#gfvip Un post condiviso da @ antoclerici in data: Set 24, 2018 at 1:30 PDT





La nuova edizione, dove la Isoardi ha preso il posto di Antonella Clerici, ha perso circa mezzo milione di spettatori. Elisa Isoardi, ha risposto alle critiche sul flop della Prova del Cuoco con un post su Instagram. “Non sempre resistere vuol dire essere forti – ha scritto la Isoardi su Instagram – Non sempre incassare, stringere i denti, lottare, rilottare, non sempre vuol dire reagire”. Un post che ha subito attirato una valanga di commenti, alcuni di incoraggiamento, altri dei soliti haters, come un utente che scrive: “Ma davvero davvero credevi che…far parte del cerchio magico leghista ti avrebbe aperto…la strada x il successo?? Pacatamente… come piace dire al tuo simpatico amichetto…ma xchè non vi togliete tutti e 2 da rompere………..!! Gli Italiani quelli onesti ve ne sarebbero grati. ”.

