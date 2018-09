Immagini proibite al GF Vip. Si immerge nella vasca e… Sì, lei! Pubblico in tilt

Primi bollori al Grande Fratello Vip. Nella casa è successo qualcosa di molto hot che ha sconvolto la rete. Cosa è successo? Una delle concorrenti, per rilassarsi un po’, si è buttata nella vasca da bagno dando spettacolo. Una scena da film erotico che ha fatto immediatamente il giro del web. Anche perché la protagonista del siparietto non è una 20enne, ma una 65enne che, nonostante l’età, ha ancora un fisico pazzesco. E un grande sex appeal. Di chi stiamo parlando? Di colei che Ilary Blasi, presentò così: "Ha un'età indefinita, si definisce una donna del popolo, anche se vive in un mondo dorato". Ovviamente stiamo parlando della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona che ha dichiarato di voler entrare nella casa per "somministrare dosi di bon ton". Intanto, però, ha suscitato scalpore per il suo bagno. La Marchesa è andata nella zona beauty, si è immersa nell’acqua e si è iniziata a massaggiare sulle note di “E poi” di Giorgia. Continua a leggere dopo la foto

Il pubblico è rimasto sconvolto forse perché non si aspettava di vedere quello spettacolo (tanto gradevole). Un mix di classe, eleganza e femminilità che ha emozionato il pubblico ormai abituato a docce hot dove “per caso” le vip fanno vedere sederi e seni. Oltre alla sua eleganza, ciò che è saltato agli occhi è indubbiamente il suo fisico, fisico che nessuno aveva mai notato. La Marchesa, infatti, indossa sempre abiti lunghi e pomposi e nessuno si era mai accorto avesse quel fisico. Continua a leggere dopo la foto

Giornalista nei campi della moda e della bellezza, ricercatrice di dermocosmetica anti-aging (ha ideato una linea di prodotti utili a combattere l’invecchiamento), insegnante di bon ton, il suo motto è: “Aristocratici si nasce, ma nobili si diventa”. Ha una figlia, Ludovica Leuzzi dal Secco, nata dal suo primo matrimonio e tre matrimoni falliti alle spalle. Al momento, comunque, si dichiara “libera”. Continua a leggere dopo la foto

Nel 2013 ha partecipato a Pechino Express, adventure show in onda su Raidue. Successivamente ha curato la rubrica di posta del settimanale “Nuovo”, diretto da Riccardo Signoretti. Nel 2014, Daniela Del Secco D’Aragona è opinionista de “La vita in diretta”. Poi è diventata critica di costume a “Torto o ragione – Il verdetto finale“, presentato su Raiuno da Monica Leofreddi. Ha anche scritto un libro: “Come diventare marchesa ed esserlo in tutte le occasioni della vita“.

Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona: età, altezza e peso. Chi è20/

fbq('track', 'Gossip');