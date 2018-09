Grande Fratello Vip, momenti di follia. Nella casa con la mascherina, il motivo choc

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni ma già i concorrenti hanno fatto molto parlare. Il primo episodio choc ha avuto luogo la notte subito dopo la diretta: il cantante Ivan Cattaneo ha avuto un attacco di panico e per poco non ha abbandonato il gioco. La conduttrice e attrice Jane Alexander, invece, ha raccontato agli altri concorrenti di aver avuto gravi problemi con l’alcol che, fortunatamente, è riuscita a superare. Giulia Salemi ha confessato a Francesco Monte di essere innamorata di lui. Insomma, dopo pochi giorni già ne sono successe diverse. Insomma, è ovvio che in questa edizione del GF Vip – sempre condotta da una splendida e sensualissima Ilary Blasi – ne vedremo delle belle. A proposito di belle, avete notato che una concorrente si aggira per la casa con una mascherina? Già, sta succedendo di nuovo quel che era successo lo scorso anno. Non vi ricordate? Cristiano Malgioglio girava spesso per gli ambienti condivisi con una mascherina protettiva. Continua a leggere dopo la foto

Malgioglio portava la mascherina per proteggersi dalla polvere a causa di un’allergia pregressa. Tra le altre cose, poi, aveva fatto sapere di essere particolarmente sensibile agli odori forti… Anche il vip di quest’anno ha lo stesso problema? No, il motivo per cui indossa la mascherina è un altro. Intanto però capiamo una cosa: chi che va in giro per la casa conciata in quel modo? È la mitica Eleonora Giorgi. Santo cielo, ma perché lo fa? Continua a leggere dopo la foto

Nella giornata di lunedì 25 settembre la Giorgi, per diverse ore, si è coperta le vie respiratorie con una mascherina, che di solito viene usata in quegli ambienti dove è alto il rischio di contrarre infezioni. Il pubblico ha pensato subito: “Ecco, è una trovata per farsi notare”. Ma le cose non stanno per nulla così. Era stata la Giorgi, tempo fa, a spiegare al settimanale Spy il serio problema di cui soffre, l’ipocondria. Continua a leggere dopo la foto

“Sono ipocondriaca, maniaca e paranoica. Io vivo con le mascherine a portata di mano. Pochi giorni fa ho ospitato i miei parenti per il cenone di Natale e le ho fatte mettere a tutti. Non voglio rischiare di prendermi la febbre o una polmonite. Ci vado pure in giro, soprattutto in treno o in aereo. D'estate, invece, le metto in qualsiasi posto con l'aria condizionata, compresi supermercati e negozi”. Capito? Non lo fa per farsi notare ma per via della sua ossessione…

Eleonora Giorgi: età, altezza e peso. La droga, i mariti, i figli (famosi), i matrimoni falliti

fbq('track', 'Gossip');