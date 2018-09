È una delle storie che sta attirando di più l’interesse del pubblico di Temptation Island Vip quella tra Valeria Marini e Ivan Gonzalez. Si tratta di un’intesa scatenatasi già dopo pochi minuti che i due si erano visti e che ha fatto subito emergere la crisi in corso tra la Marini e il suo compagno Patrick Baldassarri. "Io non voglio più stare da sola. Mi sono resa conto che è quello che mi rende infelice. Io voglio condividere le cose della mia vita, del mio successo'', confessa Valeria Marini a un attento Ivan Gonzales. Il tutto è ascoltato e visto al falò dal fidanzato Patrick Baldassari che sbotta: "Quello che ha detto lo sapevo benissimo, il fatto della distanza perché entrambi siamo sempre lontani a causa del lavoro." Ma prima che possa andare avanti, Simona Ventura lo ferma perché c'è altro da vedere. Nel nuovo filmato, i due escono in barca insieme e la complicità è alle stelle: si tengono per mano e lei alla fine ammette "Sai cosa ti dico? Che mi piaci!". (Continua a leggere dopo la foto)



Patrick è arrabbiato: "Mi sta confermando che qui sta facendo un percorso da sola. Il fatto che ti piace questo ragazzo è un comportamento che non ha senso. Rimango sbalordito perché le cose che dice a lui le dice anche a me". La coppia profondamente in crisi. E la crisi la dimostrano le parole, durissime, di Valeria Marini : "Questo rapporto mi sta uccidendo", afferma senza giri di parole. Mentre Baldassarri è sempre più disperato per come si comporta Valeria con il tentatore Ivan, la stessa Valeria nel villaggio delle single si confessa.

"È arrivato il momento di cambiare. - ha detto la showgirl 'stellare' - Ho inseguito sempre il rapporto con il mio papà. Vorrei che questo percosso mi chiarisse tante cose, e qui ho la conferma di tutti i miei dubbi. Questo rapporto mi sta uccidendo. L'amore ti deve far stare bene, se ti dà insicurezza è meglio allontanarlo. Voglio vivere la felicità, me lo merito, o devo stare la vita a sognare? Sto male ma non voglio nemmeno ferire Patrick", ha ammesso Valeria.

L’esperienza si sta rivelando molto difficile per tutti i fidanzati che ormai da giorni sono separati (vivono insieme ai single) e si vedono solo attraverso dei filmati che spesso scatenano dubbi, riflessioni ma anche rabbia e gelosie. Ed è quello che sta accadendo a Patrick. Il fidanzato di Valeria Marini, ascoltate le parole della bionda showgirl, si sente umiliato e rifiutato. Ma cosa succederà? Valeria lascerà Patrick o proverà a salvare il suo rapporto?. Staremo a vedere.

