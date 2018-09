Show a Uomini e Donne Trono Over oggi 25 settembre 2018. Maria De Filippi ha dovuto fare da 'vigile' per cercare di mantenere la calma in studio. La puntata è iniziata con Maria De Filippi costretta a ripartire raccontando della relazione tra Valentina e David, finita sul nascere. Tra le lacrime di lei e la durezza di lui, Maria De Filippi si è concentrata sulle due grandi protagoniste del suo dating-show: Gemma Galgani e Tina Cipollari. Dietro le quinte, infatti, spazio alla coppia Gemma e Rocco intenta a discutere animatamente: il corteggiatore della dama di Torino, infatti, è parso molto orientato ad andarsene. "Hai cambiato idea?" ha chiesto la padrona di casa, ma la risposta di Rocco è decisa: "Mi dispiace, ma me ne vado". Rocco si è detto deciso ad abbandonare la trasmissione televisiva tanto da aver costretto Queen Mary a dichiarare: "Gemma se Rocco vuole andare dobbiamo lasciarlo libero, altrimenti è sequestro di persona". Ma la Galgani, nota per la sua testardaggine, non ha accettato la decisione del suo corteggiatore costringendolo a restare! Ma Rocco ha preferito prendere la sua strada, facendo scatenare la furia di Gemma. (Continua a leggere dopo la foto)



Quando Rocco ha abbandonato in diretta a Uomini e Donne la Galgani, l’opinionista del Trono Over ha iniziato a dire la sua: "Faccio rientrare la mummia". Tina Cipollari è andata dietro le quinte e cerca di riportare nello studio la statua della mummia per prendere in giro la rivale ed è qui che è precipitata la situazione! Tra le due sono iniziati a volare spintoni e insulti fino a quando la mummia tanto amata da Tina non si è rotta. Maria De Filippi, a questo punto, è stata costretta a chiedere a Gianni di intervenire, il quale, è riuscito a sedare momentaneamente la situazione. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo poco, però, Tina Cipollari ha aggiustato la famigerata mummia riportandola in studio. Alla fine della puntata di oggi, 25 settembre, del Trono Over, Gemma è tornata a parlare di Rocco, incalzata da Gianni Sperti. "Rocco voleva andare via perché era veramente interessato a te" ha sostenuto l'opinionista ma la Galgani non ci sta ribadendo che: "Le motivazioni dell’addio di Rocco non stanno in piedi". Intanto, la vulcanica opinionista Tina Cipollari si è lamentata per una battuta poco felice di un suo fan seduto tra le fila del pubblico in studio. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo la collega di Gianni Sperti l’uomo avrebbe detto: "Tina Cipollari ti legherei al letto per una settimana…". Ovviamente la Cipollari non ha molto apprezzato la 'battuta' di apprezzamento, tanto da scatenare la polemica in studio. L’uomo ha negato, ma il mistero è rimasto irrisolto...

