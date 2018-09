Walter Nudo e Silvia Provvedi scaldano l'atmosfera nella caverna del Grande Fratello Vip 3. In un momento di confidenza notturna con le Donatella, Walter Nudo nelle scorse ore ha rivelato di essere single, dopo essersi separato dieci mesi fa. E confessa inoltre che dallo stesso lasso di tempo è in totale astinenza. Un'ammissione che ha fatto drizzare le antenne alle pepatissime Donatella che hanno deciso di volergli trovare una fidanzata. Giulia Provvedi, ironicamente, ha fatto una richiesta al Grande Fratello: "Speriamo che ci sia una suite per per quando Nudo troverà una ragazza", ma Walter ha cercato di smorzare gli entusiasmi prima di subito: "Macché, non è proprio un'urgenza!". Anche perché Nudo sarebbe entrato nella casa del Grande Fratello Vip per dimenticare questo periodo buio e non avrebbe intenzione di intraprendere una nuova storia d'amore. (Continua a leggere dopo la foto)



Walter Nudo, concorrente del Grande Fratello Vip, è un padre orgoglioso. L’attore ha due figli, Elvis e Martin di 22 e 17 anni, che lavorano nel mondo della danza. Entrambi sono dei ballerini di danza classica, che stanno facendo carriera. "Sono il classico padre che lascia liberi i propri figli. Loro sono ballerini di danza classica, uno vive a Monaco e l’altro in Russia. Ci vediamo due o tre volte all’anno, ma ci sentiamo tutti i giorni. Se le loro strade li portano lontani da me non significa perderli", ha dichiarato Walter al settimanale Nuovo Tv prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. (Continua a leggere dopo la foto)



Cuore spezzato anche per Silvia Provvedi che nei mesi scorsi è stata lasciata da Fabrizio Corona. Di lei, a Verissimo, ha parlato nei giorni scorsi proprio l'imprenditore catanese specificando come non si capaciti, ancora oggi, del perché siano finiti insieme: "Non c'entravamo nulla, mi ha anche quasi ucciso". E Silvia, dalla casa del Grande Fratello Vip 3, non le ha certo mandate a dire: "Corona? Un uomo piccolo piccolo!". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma cosa succede tra Silvia Provvedi e Walter Nudo? Il Grande Fratello Vip 3 è iniziato appena da un giorno e nella Casa ci sarebbe già il primo flirt. I due, nella caverna, si lasciano infatti andare a un massaggio ad alto tasso erotico. Lei si sdraia e lui, sopra, inizia a massaggiarle le spalle, dopo essersi cosparso le mani di unguento. La gemellina del duo Le Donatella e l'attore già vincitore de "L'isola dei famosi" sembrano infatti decisamente intimi. O quel tanto che basta per tirarsi leggermente giù il reggiseno (di pelliccia) e farsi massaggiare collo e schiena dal poderoso Walter. L'idillio finisce quando un altro concorrente entra nella camera da letto interrompendo tutto.

