Primo scandalo al Grande Fratello Vip 3: il diretto interessato è Enrico Silvestrin. Il concorrente, noto per aver condotto il Festivalbar e aver preso parte in passato a fiction come 'Distretto di polizia', è stato pesantemente accusato da Lisa Fusco. L'inquilina della casa più spiata d'Italia, celebre per la sua spaccata in diretta televisiva che le costò carissimo, nella serata di ieri - in occasione della prima puntata del Grande Fratello Vip 3 - ha sganciato la bomba che coinvolge Silvestrin. Quest'ultimo, infatti, è stato accusato di essere omofobo. Secondo quanto riportato dalla Fusco, l'attore sui social si sarebbe lasciato andare nei giorni scorsi a commenti poco consoni e disdicevoli. (Continua a leggere dopo la foto)



Lisa Fusco l'ha mandato subito in nomination al Grande Fratello Vip 3 spiegando: "È omofobo, su internet c’è stata questa discussione, ha chiesto scusa, ma non si può uccidere una persona e poi chiedere scusa. A me non sta bene". Stesso pensiero di Giulia Salemi, altra concorrente protagonista alla terza edizione del Grande Fratello Vip. A sorprendere un po' tutti, però, è stata la reazione di Alfonso Signorini che, per un caso simile, lo scorso anno si scagliò duramente contro Giulia De Lellis. Ma cosa ha detto di così grave Enrico Silvestrin? (Continua a leggere dopo la foto)



Ilary Blasi e Alfonso, infatti, hanno provato a smorzare subito i toni al Grande Fratello Vip 3. Il rischio di polemiche inappropriate è alto e già i numeri degli ascolti non stanno premiando l'avvio di questa terza stagione. L'ex vj di MTV, Enrico Silvestrin, a quanto pare ha scritto nei giorni scorsi in un’Instagram Stories: "Nessun uomo compra la pettorina o la copertina rosa a un cane se non è una donna o un ric***e". Signorini, direttore del settimanale 'Chi' nonché opinionista di punta del Grande Fratello Vip 3, ha risposto così a Lisa Fusco che ha attaccato l'ex attore di Distretto di Polizia: "Secondo me era proprio una battuta, non si può fare un caso nazionale. Sai quanto mi dia fastidio questa questione però a Silvestrin avrei risposto semplicemente 'ho un rottweiler di nome Marilyn che vuole incontrare il tuo cagnolino'. L’ha detto per scherzare". (Continua a leggere dopo la foto)



Enrico Silvestrin, concorrente del Grande Fratello Vip 3, dopo le parole pesantissime scritte su Instagram ha fatto 'mea culpa' e spiegato: "Io non sono una persona omofoba. Questa cosa mi fa stare veramente male. Mi fa male pensare che lo possa leggere mio figlio, mio padre e fa male anche a me. Voglio chiedere scusa a chi si è sentito offeso. Mi dispiace aver offeso delle persone. In questo tipo di mestiere tante persone interverranno, è anche pieno di persone che cercano pubblicità in questo senso".

