Eleonora Daniele si sposa. Ma lui lo conoscete?! Ecco chi è il fidanzato

Eleonora Daniele e il fidanzato si sposano! La conduttrice televisiva, nota per il suo programma televisivo in onda sulla Rai 'Storie italiane', convolerà presto a nozze con lo storico compagno: Giulio Tassoni. A darne notizia è la diretta interessata in una lunga intervista al settimanale Chi in edicola da mercoledì 26 settembre: "Dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io e Giulio ci sposiamo. Lo faremo in chiesa e io avrò l'abito bianco con lo strascico". Eleonora Daniele dove si sposerà? Come riporta il settimanale 'Chi' la cerimonia si svolgerà in una chiesa a Roma, mentre la location scelta è il Lago di Bracciano: l'ex concorrente del Grande Fratello ha detto che lei e il suo compagno hanno battibeccato come cane e gatto sul posto da scegliere. (Continua a leggere dopo la foto)



In passato, al Maurizio Costanzo Show, la donna ha anche ammesso di avere un carattere forte nei rapporti di coppia: "Tendo a menare gli uomini. E non con dei cuscini. So essere abbastanza cattiva". Testimone d’eccezione del matrimonio sarà un uomo del tutto speciale: "Voglio Maurizio Costanzo come testimone", ha affermato la conduttrice televisiva, evidenziando la stima reciproca che li lega. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma chi è il fidanzato di Eleonora Daniele? Il fortunato sposo è Giulio Tassoni, romano, imprenditore nel campo della cosmesi nonché discendente dello scrittore seicentesco Alessandro Tassoni. Giulio ed Eleonora si sono conosciuti nel 2002, ad una festa al noto locale Piper: l’amore, però, è scattato solo un mese dopo il loro primo incontro, grazie ad una cena a casa di un’amica in comune. La conduttrice ha sempre cercato di tenere il compagno il più lontano possibile dai riflettori, rispettandone la riservatezza. E adesso, dopo il grande passo con Giulio, sarà la volta buona per avere un figlio? La risposta della conduttrice televisiva al settimanale 'Chi' non si è fatta attendere: "Non si sa mai" dice lei che spiega: "Se penso a un figlio? Non si sa mai, ma intanto ora vorrei tornare a dedicarmi di più alla mia vita privata e ai miei affetti". (Continua a leggere dopo la foto)



Per Eleonora Daniele il sì all'altare con il fidanzato Giulio Tassoni è un raggio di luce dopo anni davvero difficili. "Dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa - racconta -. Soffriva di autismo, ma è mancato all'improvviso e non è stato facile superare il dolore". Per Eleonora Daniele è una ferita ancora aperta. Una ferita che ha tentato di curare concentrandosi su altre cose. "È ancora molto complicato parlarne. Per questo mi sono buttata a capofitto nel lavoro e nello studio, speravo di riuscire a non pensarci, ma lui era sempre lì con me".

