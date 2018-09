“Ossessionata dall’alcol”. GF Vip, confessioni choc: è lei a ‘svuotarsi’. Gelo nella casa

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita da pochissimo ma già nella casa stanno succedendo cose “turche”. Intanto, nel cuore della prima notte, un concorrente stava per cedere. Ivan Cattaneo ha avuto un attacco di panico mentre era nella Caverna e ha pensato di abbandonare il gioco. È stato lo stesso cantante a raccontare quanto accaduto durante la notte a Francesco Monte, che ha provato a consolarlo spiegandogli che la tachicardia che si vive durante un attacco di panico è solo un'impressione. Il cantante, però, da solo nel cuore della notte, travolto dall’ansia, ha faticato a gestire quell’emozione ed è stato a un passo dall’aprire quella porta per fuggire via. Poi, però, non l’ha fatto. Chissà se nei prossimi giorni riuscirà a sentirsi meglio e a trovare una sua dimensione all’interno della casa. Ma questa disavventura di Cattaneo non è stata l’unica cosa che ha fatto “scalpore”. È successo anche dell’altro. Continua a leggere dopo la foto

Una delle concorrenti in gara ha rivelato un segreto piuttosto pesante del suo passato. Jane Alexander deve essersi sentita a casa e libera di tirare fuori certi scheletri dal suo armadio. Cosa è successo? Nella notte che ha seguito la diretta della prima puntata, l’attrice e conduttrice si è lasciata andare a una delicata confessione. La Alexander era dipendente dall’alcol. Nessuno si aspettava di sentire da lei quelle parole che quindi hanno scioccato un po’ tutti. Continua a leggere dopo la foto

Ora la Alexander sta bene ma ha passato dei momenti davvero bui ed è riuscita a uscire da quella dipendenza solamente grazie alla sua forza di volontà e alla bravura del personale del centro al quale si è affidata. Era arrivata a livelli di alcolismo altissimi: beveva al mattino e non riusciva neppure a ricordare ciò che aveva fatto il giorno prima. A un certo punto, però, si è rinsavita e ha capito che era arrivato il momento di chiedere aiuto. Continua a leggere dopo la foto

“Non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo a fermarmi”, ha raccontato ai suoi compagni di avventura. Ormai dallo scorso giugno ha smesso di bere qualunque cosa grazie al gruppo Alcolisti Anonimi al quale si è rivolta. “Li ho frequentati anche poco, perché non ero una vera e propria alcolista, e quindi mi pareva di abusare del loro aiuto, ma da giugno non ho più toccato un goccio di alcol”. Giulia Provvedi de Le Donatella è rimasta molto colpita: “Ti ammiro molto, solo il fatto di rendersi conto di avere un problema e affrontarlo ti fa onore, sei una gran donna”.

