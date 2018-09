Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne, azzerate tutto. Nella nuova puntata del trono over, che dobbiamo ancora vedere in tv, il pubblico assisterà a un altro, l'ennesimo, colpo di scena nella coppia che quest'estate ha partecipato anche a Temptation Island Vip. Dal reality condotto da Filippo Bisciglia erano usciti uniti. Più innamorati di prima e soprattutto più sicuri di portare avanti il loro rapporto. Riccardo si era detto anche convinto di trasferirsi a Brescia da Ida, la “donna della sua vita”, per prendersi cura di lei e di suo figlio. Ma a fine agosto le cose devono essere precipitate di nuovo. E infatti, ospiti di Maria De Filippi nello studio che li ha fatti incontrare, sono uscite nuove grane. Come le conversazioni con la tentatrice Stefanì di cui la Platano non era a conoscenza e i soliti problemi di distanza e gelosia. Hanno quindi ripreso a discutere fino alla rottura. E sembrava finita per davvero, tanto che poi la conduttrice ha chiesto loro di tornare a sedere nei rispettivi parterre. (Continua dopo la foto)



Ma è durata molto poco, a quanto pare, questa seconda chance di trovare l'anima gemella. Eccolo il colo di scena: Ida e Riccardo sono tornati a cambiare le carte in tavola. Il 20 settembre scorso, durante la registrazione del trono over, i due si sono presentati in studio e hanno rivelato alla conduttrice e al pubblico di aver fatto pace e di aver deciso così di ricucire il loro rapporto. La coppia ha quindi lasciato il ruolo di dama e cavaliere per tornare a casa insieme.

Nella puntata che vedremo in onda tra qualche giorno, Ida rivela di essersi data un tempo limite per poter capire se Riccardo sia realmente innamorato e sia davvero l'uomo adatto a lei e a suo figlio. Inoltre, l'ormai ex dama del parterre femminile del trono over, confida anche anche di non avere intenzione di fare per sempre la fidanzata. Sembra infatti che la Platano desideri da tempo il matrimonio. Insomma, vorrebbe fare il grande passo con Riccardo. E Riccardo, durante il falò di confronto andato in scena a Temptation Island, sembrava essere d'accordo con lei su questa importante decisione.

Prima di decidere di lasciare con Ida il programma di Filippo Bisciglia, infatti, Guarnieri era arrivato alla conclusione di voler passare la vita con Ida e suo figlio. Formare una famiglia. E ora magari che hanno capito di amarsi ancora e di non voler conoscere e frequentare altre persone magari le cose tra loro andranno per il verso giusto. Come ha preso il pubblico di Uomini e Donne la decisione di riprovarci? Si è diviso tra chi crede che Ida abbia fatto la cosa giusta a tornare tra le braccia di Riccardo e chi invece non approva perché lui non sarebbe mai stato del tutto sincero con lei. Chi vivrà, vedrà.

Prima a Uomini e Donne poi a Temptation Island, sempre con Ida. Ma ecco che fa nella vita Riccardo