“Pensavo di morire”. Paura al Grande Fratello Vip: si è sentito male

E la prima puntata del Grande Fratello Vip numero 3 è andata. Dopo le presentazioni e la sfida, i concorrenti sono stati divisi in due squadre: una è rimasta nella Casa, l'altra è finita nella Caverna. Quella che domenica sera ha ospitato Le Donatella, Walter Nudo Gli sfortunati della settimana sono Ivan Cattaneo, Francesco Monte, Jane Alexander, Walter Nudo, Le Donatella, Eleonora Giorgi, Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano Sala. Tra loro anche molti nominati. Un record: sono finiti al televoto ben 10 inquilini. Quindi la prossima settimana uno (o forse due, chissà) tra Enrico Silvestrin, Elia, Lisa Fusco, Jane Alexander, Walter Nudo, Stefano Sala, Martina, Le Donatella, Francesco Monte e Andrea Mainardi rischia di tornare a casa dopo una sola settimana di reality. Qualcuno, però, ha passato una nottata, la prima nella Casa, così brutta da pensare di abbandonare il reality a prescindere dal verdetto del pubblico. In pratica ha avuto un attacco di panico, come confessato a colazione ai suoi compagni d'avventura. (Continua dopo la foto)



È Ivan Cattaneo. Appena sveglio, il cantante ha rivelato ai suoi coinquilini della Caverna di aver avuto un attacco di panico. Un brutto momento che non augurerebbe neanche al suo peggior nemico e che l'ha fatto riflettere sull'abbandonare o meno il gioco. Jane Alexander ci ha scherzato su, chiedendo agli altri di fermare Cattaneo se dovessero vederlo scappare, mentre Francesco Monte ha provato a consolarlo e a indagare meglio su quello che gli è accaduto durante la scorsa notte.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che appena entrato in Casa è stato accolto da un boato in studio, ha rassicurato il cantante. Gli ha detto che il momento di tachicardia che si vive durante un attacco di panico è solo un'impressione. Cattaneo è stato travolto da un forte senso di ansia, si sentiva quasi morire. E l'ansia è stata talmente forte da avere la tentazione di aprire la porta della Casa e uscire. Fortunatamente Ivan è riuscito a gestire questo brutto momento e a continuare così l'avventura nella Casa. Ora, comunque, sta bene. Sembra tranquillo e a suo agio con gli altri della Caverna. Pericolo scampato, insomma.

Nella puntata andata in onda lunedì sera, Ivan è rimasto vittima di una battutina di Ilary Blasi che, in diretta, l'ha rimproverato perché non la ascoltava. Così: “Ivan siamo nella Casa del Grande Fratello. Raddrizza l’orecchio… almeno quello”, ha detto la conduttrice scoppiando poi a ridere. Una frase che è subito diventata virale e sui social sono stati tantissimi i telespettatori che l'hanno criticata: “Ilary… caduta di stile…Non si può sentire!!!” e “Ilary se lo poteva risparmiare…”.

