Un mese fa il comico Maurizio Battista comunicava a tutti i suoi fan con un video in diretta su Facebook che la sua storia con la compagna Alessandra Moretti, madre di sua Anna che ora ha 2 anni, era finita. ”Buongiorno a tutti, devo dire una cosa molto importante - aveva esordito Battista in un video - Siccome io con voi ho condiviso sempre tutto, le cose belle e le cose purtroppo meno belle, la maggior parte erano di salute, il 22 agosto condivido anche una cosa non bella, anzi bruttissima, che purtroppo fa parte della mia vita e della vita di tanti. Su Facebook abbiamo condiviso e messo in pubblico senza problemi la storia sentimentale con la signorina Alessandra Moretti, la nascita della splendida signorina Anna e tutto quello che ne è seguito. Purtroppo, per una serie di motivi, le storie finiscono e la storia con la signorina Alessandra Moretti, per vari motivi, anche per colpa mia, è finita”. (Continua a leggere dopo la foto)



Lunedì 24 settembre in diretta al Grande Fratello Vip la svolta. Lei è presente in studio e sulla sua pagina Instagram compare un repost di Maurizio Battista in versione Tarzan nella Caverna del Grande Fratello e in grande in bio la scritto #teambattista. "Sto con la Nina, che ancora non dorme, e stiamo guardando la diretta su Mediaset Extra. E lui mi ha già nominato due tre volte dicendo 'ti stai vergognando?', io mi sto vergognando tanto! Una cifra! Ragazzi", ha ammesso Alessandra Moretti.

"Poi io voglio sapere - continua la compagna di Maurizio Battista - come mai solo Maurizio ha questo gonnellino osceno? Adesso io pretendo, voglio, parlo con gli autori, che mi portino a casa questo gonnellino (...) comprese le ciabatte. Vogliamo che torni così", ha rivelato la Moretti riferendosi alla divisa che l'inquilino ha indossato per calarsi nella parte dell'abitante della caverna.

Qualcosa è cambiato, un riavvicinamento c’è stato. Poi la conferma. “Alessandra ti amo”, dice Maurizio Battista al GF Vip prima di entrare nella Casa dalla porta rossa a mezzanotte circa. La bionda 31enne è in studio e sorride, gli manda un bacio. Il ritorno di fiamma con Alessandra Moretti va in scena in diretta al GF Vip con tanto di applauso generale del pubblico in studio.

“Quella non la voglio vedere!”. La richiesta clamorosa per entrare al GFVip: chi è