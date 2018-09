“E ce le fai pure vedere?”. Caterina Balivo (ancora) sotto tiro. Tutto per quella foto

Caterina Balivo è una bravissima conduttrice che a Detto Fatto ha riscosso una popolarità immensa. Amatissima dal suo pubblico, quest'anno ha lasciato il programma per una nuova sfida. La trasmissione si chiama 'Vieni da me' e va in onda nella stessa fascia oraria, ma su Raiuno. Peccato che non sia cominciata alla grande la nuova avventura televisiva della Balivo. È partita da poco, è vero, ma i primi risultati arrivati non sarebbero quelli sperati. Intanto dal punto di vista degli ascolti, che faticano a decollare. E poi anche da quello 'personale', perché Caterina è stata duramente attaccata sui social, al punto che su Twitter è nato un hashtag in cui si chiede che venga allontanata dalla conduzione Rai. #RidateciZeroeLode scrive infatti chi vorrebbe vedere tornare Alessandro Greco e il suo game show al posto del programma della Balivo che, per ora, è un po' fermo stando all'Auditel. Insomma, sicuramente la Balivo si aspettava un altro inizio. Meno faticoso, ecco. C'è tempo per rifarsi, certo, ma molti sono già convinti che la sua trasmissione sia un flop. (Continua dopo la foto)



Per questo motivo nei giorni scorsi la bella Caterina, sommersa dai commenti negativi, ha deciso di replicare affrontando la questione di petto nel corso di una diretta Instagram. Diretta in cui si è assunta le sue responsabilità (“È stata colpa mia”) e chiesto ai telespettatori un po' di tempo. Il format, d'altronde, è nuovo e ha bisogno di un po' di rodaggio prima di ottenere riscontri positivi. Perché il successo non arriva da un giorno a un altro, ha sottolineato nella clip.

L'ultimo attacco, però, non ha niente a che vedere con 'Vieni da me', ma il suo aspetto. Questa volta sono state le gambe della conduttrice campana a finire nel mirino degli haters. È nato tutto dallo scatto condiviso su Instagram dalla Balivo in cui indossa una minigonna di jeans e appare sorridente, su una spiaggia, con un palloncino a forma di cuore. “Love is in the air”, ha scritto lei nella didascalia della foto che è stata poi commentatissima. Dai fan che la adorano e che la riempono di complimenti, ma anche da quelli che, al contrario, l'hanno 'massacrata'.

Visualizza questo post su Instagram Saturday: #loveisintheair ❤ #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: Set 22, 2018 at 7:41 PDT





“Che gambe storte, sembrano dei rami di un albero rachitico…. Nascondile!”, “Caterina perché metti le gambe storte quando ti fai le foto” e "Che gambe... Mamma mia!", si legge tra i commenti. E poi ci sono anche quelli che notano una certa magrezza e ipotizzano che Caterina Balivo stia dimagrendo a vista d'occhio per lo stress e che quindi debba mangiare un po' di più: “Sei meravigliosa, però vedi di mangiare qualcosina in più perché stai dimagrendo troppo” e "Ti stai sciupando". La reazione di Caterina? Nessuna. Si è fatta scivolare le critiche addosso, senza difendersi e senza intervenire questa volta.

