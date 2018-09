La terza edizione del Grande Fratello Vip è iniziata. La famosa "Porta Rossa" ha aperto i battenti lunedì 24 settembre e ha accolto i 18 inquilini che resteranno (salvo nomination) per circa tre mesi. Prima della messa in onda, il telegiornale di Canale 5 si è collegata con lo studio per annunciate l'inizio del reality show, anche quest'anno condotto da Ilary Blasi. Proprio la padrona di casa, durante il collegamento con la giornalista del Tg5, è stata protagonista di una 'svista'. Davanti alle telecamere si è presentata con una bandana nera che le copriva i capelli. Sui social, i telespettatori si sono chiesti il perché di questa scelta. ''Ti sei dimenticata di togliere l'asciugamano?'', ''Ma che diavolo ha Ilary in testa?'', "Ilary, levati quel coso dalla testa!'', sono alcuni tweet lanciati in rete al momento del collegamento del telegiornale con la casa del Grande Fratello Vip. Ma perché Ilary si è presentata con il capo coperto da una bandana? (Continua a leggere dopo la foto)



La spiegazione se la sono data gli stessi telespettatori. Nessuna svista, dunque, Ilary ha voluto tenere nascosta la nuova acconciatura fatta per l'esordio al Grande Fratello Vip. L’ingresso della conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta, strappando un applauso al pubblico e una sentita esclamazione di Alfonso Signorini. Dopo il countdown, la Blasi ha percorso la passerella dello studio mostrandosi in tutta la sua bellezza: abito nero con scollatura profonda e capelli tagliati.

Lady Totti ha optato per un carré mosso (o bob) e un colore biondo platino. La nuova stagione televisiva sarà ricca di novità per la Ilary Blasi, che per dedicarsi totalmente alla conduzione del '' Grande Fratello Vip '' ha deciso di lasciare ''Le Iene'' (a condurre la nuova edizione sarà Alessia Marcuzzi). Come detto, per l’occasione la conduttrice romana ha deciso di darci un taglio, sfoggiando un bob super chic e leggermente mosso, di un biondo chiarissimo.

#GFVIP sta per cominciare! La nostra splendida Ilary è in collegamento con il #TG5 e con gli amici di @Striscia La Notizia! A tra poco su #Canale5! pic.twitter.com/dAXgVlPFR8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) 24 settembre 2018





Pioggia di complimenti in rete. Con tanto di parodie. Ma c'è qualcuno che ha fatto notare la somiglianza con lo stile di Alessia Marcuzzi, che ormai da anni porta lo stesso taglio scelto dalla moglie di Francesco Totti. Intanto la prima puntata del GfVip ha riscosso un ottimo successo in termini di ascolti. Il pubblico, in questa settimana, dovrà decidere chi eliminare tra i “preistorici” Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Francesco Monte, Jane Alexander, Le Donatella, Stefano Sala, Walter Nudo e i “ricchi” Enrico Silvestrin, Elia Fongaro e Lisa Fusco.

