Francesco Monte è stato il secondo concorrente a varcare la porta rossa della Casa. Sì, c'è anche lui al Grande Fratello Vip ed è stato accolto da un boato del pubblico in studio. Nella clip di presentazione ha parlato anche della sua ex, Cecilia Rodriguez, che l'ha piantato proprio durante quel reality per Ignazio Moser. "Quanto è rimasto di quel Francesco?", gli ha chiesto Ilary mostrandogli il video di quel momento. "Sono sempre la stessa persona, ma in un anno sono maturato e sono cambiati diversi aspetti di me. Per me il GF quest'anno è un nuovo inizio".

E Signorini: "Questa è la tua vera grande occasioni. Dimostra di essere te stesso, non l'ex di qualcuno. Giocatela tutta perché vorrei vederti arrivare alla fine di un reality visto che te lo meriti. Dacci soddisfazione. Entri da single e non mi dispiacerebbe vederti interessato a qualcuna". "Almeno un reality cerca di finirlo!", ha concluso Ilary riferendosi all'Isola dei Famosi. Per la cronaca, a fine puntata Francesco è già finito nella Caverna (il caro e vecchio tugurio, in sostanza) e pure in nomination con altri 9 inquilini. Un numero record. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram @Francesco montereal (ri)entra nella casa di #GFVIP! 😏 Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: Set 24, 2018 at 1:02 PDT

Ma si è anche distinto per un siparietto con Giulia Salemi, altra concorrente di quest'anno. Ve la ricordate? Era balzata agli onori delle cronache per la sua sfilata osé alla mostra del Cinema di Venezia di qualche anno fa. Beh, vuoi per l'euforia di questa nuova avventura, Giulia ha bevuto qualche bicchiere di vino di troppo in serata. E, come riporta il sito Bitchyf, ha finito per fare delle confessioni proprio a Francesco. Ha rivelato di aver seguito con attenzione il suo percorso a Uomini e Donne, quando vestiva i panni di tronista.

La Salemi ha raccontato che all'epoca aveva 18 anni, frequentava il quinto anno di liceo e si era innamorata follemente di Monte. Ancora: ha festeggiato ed esultato nel momento in cui lui annunciò la fine della sua storia d'amore con Teresanna Pugliese: “Ti vedevo in tv eri bellissimo e quando ti sei lasciato con Teresanna ero felicissima e lo scrissi su Facebook ed il mio fidanzato dell’epoca mi lasciò. Da quel momento ti ho odiato”.

Giulia, sempre un po' brilla, ha poi virato il discorso su Cecilia Rodriguez: “Prima ti vedevo in tv come una persona 'wow' ora ti vedo come un mio pari, sono cresciuta. E quando ti sei fidanzato con Cecilia ho pensato 'Sono fichi power'”. Per Giulia formavano una bella coppia, ma ora che Monte è single dice di non essere più interessata a lui. Giulia Provvedi, infatti, ha subito colto la palla al balzo per aggiungere un po' di pepe alla conversazione: “Se Monte ti baciasse ci staresti?”. E la Salemi: “No! E se gli sto dicendo queste cose è perché sono ubriaca e perché ora non mi interessa più”.

