È tutto finito. Sara Affi Fella: dopo la truffa a UeD, ora è successo pure questo… Ah!

Il 'caso Sara Affi Fella' continua a far discutere. Dopo essere stata smascherata dalla redazione di Uomini e Donne, la ex tronista ha ammesso che durante tutto il suo percorso nel programma di Maria De Filippi era fidanzata con Nicola Panico, quello che si credeva fosse il suo ex, dopo la rottura a Temptation Island. Ha chiesto scusa Sara. Con una Storia pubblicata su Instagram che ha finito però per deludere ancora di più fan e redazione. Come ha commentato il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, probabilmente avrebbe potuto fare di più. Magari presentarsi in redazione e scusarsi di persona, per esempio. L'ha fatta grossa la Affi Fella.

Ha preso in giro tutti – Maria, la redazione di Uomini e Donne e il pubblico – per mesi. E si è limitata a scrivere solo quanto segue sui social: "Non esiste nessuna giustificazione, né scusante. Ho sbagliato e me ne assumo le conseguenze. Chiedo scusa a tutti". Scuse che, come detto, non sono bastate. E i follower gliel'hanno fatta pagare seguendo il consiglio di Gianni Sperti, che aveva invitato tutti a non seguirla più su Instagram. (Continua dopo la foto)

'Punizione' esemplare: Sara, in meno di 24 ore, ha visto il suo profilo Instagram perdere oltre 200mila followers. Le hanno detto addio circa 20 fan al secondo, si è calcolato. E non era mai successo prima che un tronista affrontasse così nell'immediato l'ira dei telespettatori. E dire che fino alla scorsa settimana la Affi Fella contava più di un milione di fan, fondamentali per il suo nuovo lavoro da modella e da testimonial di vari brand. Ha quindi deciso di chiudere il suo profilo Instagram, ma per lei le conseguenze di quella farsa non sono mica finite qui.

Non solo i fan. Anche la sua agenzia e gli sponsor che l'avevano ingaggiata dopo la notorietà acquisita grazie a Uomini e Donne hanno iniziato a voltarle le spalle. Intanto, la Affi Fella ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram. Il marchio di abbigliamento Pavidas, per esempio, ha fatto sapere di aver preso le distanze con questa nota: "Pavidas si dissocia commercialmente dall'immagine di Sara Affi Fella perché non sposa i principi morali della nostra azienda".

Garnier, invece, ha reso noto di volerci vedere chiaro e assicurato che prenderà una decisione a breve: "La trasparenza è uno dei valori fondamentali di Garnier e di Fructis. Crediamo nel valore del dialogo e stiamo leggendo ogni vostro commento. In queste ore stiamo seguendo con attenzione la vicenda televisiva di Sara Affi Fella e con voi siamo spettatori sorpresi di quello che sta accadendo. Non preoccupatevi, vi terremo informati e sarete i primi a ricevere aggiornamenti sulle nostre decisioni appena la situazione sarà più chiara". Infine l'azienda DoniPreziosi si è scusata con i suoi consumatori: "Ci scusiamo che i nostri prodotti siano stati sponsorizzati dalla signorina Sara Affi Fella. Ci dissociamo dai suoi sotterfugi. Cercheremo di accontentare voi clienti al meglio, portando i nostri gioielli in alto, affidandoci a persone oneste".

Choc a Uomini e Donne: la clamorosa verità su Sara Affi Fella. Maria De Filippi esterrefatta