Il Grande Fratello Vip 3 è cominciato. Lunedì 24 settembre 2018 in prima serata su Canale 5 Ilary Blasi ha introdotto tutti i concorrenti di questa nuova edizione. Puntata di presentazioni, ma anche di nomination. Le prime. Ed è subito record. Al televoto della prossima settimana ci vanno in dieci: Enrico Silvestrin, Elia, Lisa Fusco, Jane Alexander, Walter Nudo, Stefano Sala, Martina, Le Donatella, Francesco Monte e Andrea Mainardi. Nessun accenno da parte di Ilary Blasi o Alfonso Signorini del possibile ingresso di Lory del Santo, ma molto probabilmente avverrà lunedì 1 ottobre. Verso la fine della puntata, poi, i concorrenti sono stati divisi in due squadre, la blu e la rossa, e si sono sfidati. Il team perdente è finito nella 'Caverna', che in pratica è un tugurio rinnovato, quello vincente nella Casa vera e propria. Ma all'inizio, prima ancora di conoscere gli inquilini vip, i telespettatori sono rimasti a bocca aperta nel vedere la 'nuova' Ilary Blasi. (Continua dopo la foto)



Il sospetto di un cambio look era stato avanzato giorni fa, quando per la foto di gruppo con gli addetti ai lavori del GF la signora Totti aveva sfoggiato un'inedita frangetta su una acconciatura anni Settanta. Poi lunedì sera, quando la conduttrice si è presentata al centro dello studio, si è capito che Ilary ha rivoluzionato davvero la sua capigliatura. Sui social, ovviamente, sono scattati commenti a pioggia. Per tutta la sera molti si sono chiesti se la Blasi abbia davvero rivoluzionato taglio e colore o abbia solo indossato una parrucca per stupire il pubblico.

Look stravolto o meno, gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare una somiglianza impressionante. Vi ricorda qualcuna Ilary con quel bob leggermente messy di un biondo chiarissimo? Il popolo del web non ha avuto la minima esitazione quando la telecamera ha inquadrato la moglie di Francesco Totti per la prima volta: “Ma è Alessia Marcuzzi vestita da Ilary Blasi?”. Il primo a lanciare il via di questa idea è stato l'account di Trash Italiano, che ha scritto: “Scusate produzione, avete sbagliato, è Alessia Marcuzzi vestita da Ilary Blasi”.

Visualizza questo post su Instagram Autori licenziati. #GFVIP Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: Set 24, 2018 at 12:41 PDT





E, come detto, molti hanno seguito questa scia: “Alessia Marcuzzi nel suo miglior cosplay di Ilary Blasi”, si legge ancora sui social. Parrucca o no e 'sosia di Alessia Marcuzzi' o meno, Ilary ha sorpreso il pubblico con quel caschetto biondissimo e un'acconciatura che nessuno si aspettava. E poi il look stratosferico. Per il debutto di questa terza edizione ha optato per un lungo abito nero con le maniche lunghe ma con una scollatura profondissima. Doppia: sul décolleté e sulla schiena. Anche Alfonso Signorini si è complimentato con Ilary per l'outfit super sexy.

