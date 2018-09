‘L’Eredità’, polemica su Flavio Insinna già dalla prima puntata. Cosa è successo

Che Flavio Insinna non fosse il candidato ideale per prendere il posto di Fabrizio Frizzi al timone dell’Eredità era cosa chiara. Non solo per gli infelici fuori onda di cui il presentatore si era reso protagonista qualche mese fa - per chi non lo ricordasse usava parole pesanti nei confronti dei concorrenti – piuttosto per una rivolta della base non troppo silenziosa dove base si legge con telespettatori. La Rai però, nonostante le avvisaglie di una burrasca mediatica – e non solo – in arrivo, ha deciso di puntare su Insinna a dospetto di tutti. Così, dopo mesi di feroci polemiche, è arrivata la serata dell'esordio. Una conduzione, quella di Insinna, un po' sottotono, paludata, timida. Tanto che due tra i più conosciuti blogger televisivi italiani hanno immediatamente puntato il dito. E picchiato durissimo. (Continua dopo la foto)



Si parte dai commenti piovuti sul profilo Twitter di Giuseppe Candela, il quale avanza un sospetto: "Conduzione sedata alla prima per farvi dire: Avete visto il basso profilo? Ma sta conducendo senza un minimo di entusiasmo e personalità. Insinna o delira o si appiattisce?". Parole fortissime, appunto, e il sospetto che il basso profilo, di fatto, sia strumentale. Ma è in un successivo tweet che Candela picchia ancor più forte. (Continua dopo la foto)

"Provo un forte imbarazzo, un fastidio. Come telespettatore. Come cittadino che paga il canone. Come estimatore di Fabrizio Frizzi". Roba da far accapponare la pelle. E non finisce qui, si perché dopo Candela scende in campo un altro pezzo da novanta. Mario Manca che, al pari del suo collega, non usa il fioretto con Insinna commentando in maniera amarisssima: "L'esordio in punta di piedi, con l'amico Carlo Conti che gli consegna le chiavi più pesanti del mondo e un applauso forte, che ricorda un dolore troppo fresco".

Un tweet al quale risponde ancora Candela: "Insinna deve continuare a lavorare. Insinna ha avuto altre possibilità e ha fatto flop. Dargli la conduzione de L'Eredità è però uno schiaffo al pubblico. E non basterà citare Frizzi ogni minuto per ripulirsi l'immagine. L'ho detto", conclude Candela. Semplicemente devastante. Insomma, un inizio migliore era lecito aspettarselo, peggiore forse difficile aspettarlo. Adesso non resta che aspettare e vedere come Flavio risponderà alle critiche, se riuscirà a tirare fuori la sua innata verve oppure no.

