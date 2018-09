Una puntata infinita, conclusa solo alla 1:30 di notte. La terza edizione del Grande Fratello Vip è partita il 24 settembre in prima serata su Canale 5. E visto che la scaletta prevede quasi esclusivamente ingressi nella casa da parte dei vip ci pensa l’opinionista Alfonso Signorini a mettere un po’ di pepe stuzzicando i concorrenti con domande ‘scomode’. Ilary Blasi si ritrova già a richiamare all’ordine un cast indisciplinato forse a causa dell’euforia: “Non mi state ascoltando” ripete più volte nel corso della puntata un po’ stizzita. La moglie di Francesco Totti sbotta contro Ivan Cattaneo. La moglie di Francesco Totti chiama più di una volta il famoso cantante, non ricevendo alcuna risposta. Una situazione che ha fatto innervosire la bionda conduttrice, che ha subito rimproverato il suo concorrente. “Ivan siamo nella Casa del Grande Fratello. Raddrizza l’orecchio… almeno quello“, ha esclamato la conduttrice scoppiando poi a ridere. (Continua a leggere dopo la foto)



La battuta di Ilary è diventata virale e sui social sono stati tantissimi i telespettatori che hanno criticato le parole della Blasy. “Ilary… caduta di stile…Non si può sentire!!!”, ha cinguettato qualcuno. Mentre qualcun altro ha osservato: “Ilary se lo poteva risparmiare…”. Poi è stato il momento del televoto. Enrico Silvestrin, Elia, Lisa Fusco, Jane Alexander, Walter Nudo, Stefano Sala, Martina, Le Donatella, Francesco Monte e Andrea Mainardi si sfideranno questa settimana al televoto per riuscire a rimanere nella casa.

I vip hanno deciso chi nominare dopo poco meno di due ore passate insieme. Molti si sono trovati in difficoltà, come Walter Nudo che commenta: "Ho lasciato scegliere il destino". Altri, invece, si sono rivelati molto sicuri su chi dovrebbe abbandonare la casa: per esempio le Donatella non hanno avuto dubbi e hanno fatto il nome di Martina con molta convinzione. Per chi dovrà abbandonare la casa, però, c'è una seconda chance.

Infatti, i concorrenti hanno pescato dei bussolotti che potrebbe contenere la loro possibilità di salvezza: uno di questi contiene il "biglietto di ritorno" che può annullare una eliminazione. Chi dovrà varcare la porta rossa potrà aprire il proprio bussolotto e scoprire se è il fortunato vincitore della seconda chance. Nessun accenno da parte di Ilary Blasi o Alfonso Signorini del possibile ingresso di Lory del Santo che molto probabilmente avverrà la prossima settimana.

