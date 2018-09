Riparte la nuova stagione di Uomini e Donne e, oltre a vecchie e nuove conoscenze sul trono classico e in quello over, tornano in tv anche gli opinionisti storici. Da anni, Tina Cipollari e Gianni Sperti commentano in studio le vicende dei protagonisti del programma. Nel trono classico sono affiancati da Mario Serpa e Jack Vanore, in quello over, invece, c'è anche Tinì con loro. Gianni e Tina sono due istituzioni ormai a Uomini e Donne. Lui, classe 1973, ex ballerino ed ex marito di Paola Barale, è approdato nella trasmissione di Maria De Filippi nel 2003. Pressappoco nello stesso periodo in cui la padrona di casa ha voluto che anche Tina rimanesse nel cast. Lei, infatti, che è nata nel 1965, aveva debuttato nel programma pomeridiano di Canale 5 nel 2000, prima come corteggiatrice e poi come tronista. E proprio a Uomini e Donne ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito e padre dei suoi tre figli, Chicco Nalli. Il matrimonio è finito da poco, a gennaio 2018, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. (Continua dopo la foto)



Tina e Gianni sono soliti punzecchiarsi in puntata. Hanno spesso idee diverse sul modo di comportarsi dei protagonisti e, inevitabilmente, finiscono per discutere. Siparietti imperdibili per gli amanti del genere, che si concludono con la Cipollari che abbandona lo studio. E non è raro che siano proprio loro, gli opinionisti, a riportare in studio segnalazioni scomode sul conto dei protagonisti della trasmissione. Tronisti e corteggiatori, senza distinzioni.

I fan di Uomini e Donne difficilmente immaginano il programma senza le opinioni pungenti di Tina (pensate al rapporto che l'opinionista ha con Gemma Galgani, la dama per eccellenza) e i rigidi controlli di Gianni. Perché è soprattutto lui a ricevere notizie e, in certi casi, a verificare addirittura indizi e sospetti sui cellulari di chi non la racconta giusta. In ogni caso, e non ci voleva certo questo articolo a confermarlo, per entrambi è un vero e proprio lavoro quello svolto dal centro dello studio di Uomini e Donne.

Quindi la domanda sorge spontanea (e scommettiamo che più di qualcuno in questi anni se l'è posta): ma quanto guadagnano la Cipollari e Sperti per dire la loro in trasmissione? È il sito FidelityHouse a rivelare quanti soldi prenderebbero a puntata. Si parla di una cifra (a puntata, lo ripetiamo) che si oscillerebbe tra i 1000 e i 2000 euro. E ipotizzando che il pagamento sia riferito a ogni registrazione (che comprende 3 puntate del trono over e 2 di quello classico) e considerando che di solito avvengono due registrazioni a settimana, si suppone che a fine mese i due arrivino a prendere tra gli 8 e 16mila euro... Che ne pensate?

