Sara Affi Fella è il 'caso del giorno'. Da 24 ore circa non si parla che di lei, dell'ex protagonista di Temptation Island prima ed ex tronista di Uomini e Donne poi. In breve sostanza la ragazza ha mentito a tutti: Maria De Filippi, redazione del programma e pubblico. Senza dimenticarci di Luigi Mastroianni, il corteggiatore che lei aveva scelto durante il percorso a Uomini e Donne. È durata poco tra loro (e infatti lui ora siede sul trono), ma a quanto pare, da parte di Sara era tutta una farsa.

I fatti in sintesi, raccontati da una fonte anonima che ha contattato il programma: "Durante tutto il trono Sara era fidanzata con Nicola Panico (con cui era finita dopo Temptation, ndr) e complici erano i suoi genitori". Per non farsi scoprire, "Nicola lasciava la macchina 20km da casa e si abbassava per non farsi vedere per farsi portare a casa di lei e poi stavano insieme". I due sono riusciti a tenere ben nascosta la loro relazione non senza rischiare di essere scoperti. Una volta, ad esempio, Luigi è andato a Venafro, "era lì per lasciare Sara, la mamma l'ha invitato a entrare e Nicola si è nascosto nell'armadio". (Continua dopo la foto)

No, non esce bene Sara da questa storia che, svela una clip che anticipa la prossima puntata di Uomini e Donne, è stata appurata. Ovviamente in rete sono fioccati insulti e critiche feroci a Sara che, dopo aver incassato un inferno di messaggi al vetriolo, ha deciso di intervenire in prima persona: "Non esiste nessuna giustificazione, né scusante. Ho sbagliato e me ne assumo le conseguenze. Chiedo scusa a tutti". Così la ex tronista ha scritto su Instagram, ammettendo quindi di aver mentito spudoratamente mentre era sul trono. Altro che single e in cerca dell'amore, era ancora impegnata con il suo ex.

Parole che non sono bastate al braccio destro di Maria, Raffaella Mennoia. Si aspettava che Sara quanto meno parlasse alla redazione di persona dopo tutte queste bugie. “Sarebbe stato più decente presentarsi oggi in ufficio o chiedere un appuntamento per scusarsi di persona con noi, che per mesi l’abbiamo accolta, aiutata e dato FIDUCIA…mi chiedo questo e molto altro”, scrive in un lungo post la Mennoia. E ora il capitolo fan, che stanno dando una lezione alla Affi Fella. Come? Togliendole il like sui social.

Le quotazioni social di Sara stanno crollando vertiginosamente. Sara, in meno di 24 ore, ha visto il suo profilo Instagram perdere 200mila followers. La 'salutano' circa 20 fan al secondo, si è calcolato. Non era mai successo prima che un tronista affrontasse così nell'immediato l'ira dei telespettatori. Alla Affi Fella va questo triste primato, quindi. È stato Gianni Sperti a pregare il pubblico di smettere di seguire Sara e, a quanto pare, gli utenti hanno dato retta all'opinionista. Una 'punizione' che costerà caro alla ex protagonista di Uomini e Donne che proprio ora stava avendo molto successo come modella. Aveva più di un milione di fan fino alla scorsa settimana... Che batosta!

