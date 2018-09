Abbiamo conosciuto Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo a Uomini e Donne. Era il il 2014. Poi, due anni dopo, a seguito di una proposta di nozze super romantica di lui nello studio che li ha fatti incontrare e innamorare, Salvatore e Teresa si sono sposati. Un matrimonio che è stato addirittura celebrato in diretta tv da Barbara D’Urso. Teresa aveva colpito tutti per la sua storia difficile. È cresciuta solo con la mamma perché orfana e nella vita si è sempre dovuta arrangiare a fare diversi lavori e, quando pensava di aver trovato finalmente un’occupazione fissa è stata licenziata perché, a causa di un grosso problema di salute, era costretta ad assentarsi spesso. Poi è arrivato l'amore e la svolta professionale quando ha iniziato a lavorare per la De Filippi a 'C'è posta per te'. Successivamente, ha lasciato Roma e si è trasferita in Sicilia con il suo amore. E ha cambiato lavoro: è diventata wedding planner. Salvatore, invece, fa il portiere di calcio in una squadra locale in provincia di Trapani. (Continua dopo la foto)



In questi giorni si parla con molta insistenza di questa coppia amatissima dal pubblico di Canale 5. Voci tutt'altro che rassicuranti dal momento che una lunga serie di indizi ha insospettito i fan. Maretta? Crisi? Rottura? Da settimane Teresa e Salvatore non si mostrano più insieme sui social e come se non bastasse, è arrivata anche una dichiarazione sibillina di lei. “In questo momento ho solo bisogno di prendermi cura di me stessa”, ha scritto la Cilia. I fan, ovviamente, si sono allarmati.

I rumor della crisi tra i coniugi Di Carlo sono rimbalzati ovunque, fino a quando lui, che prima d'ora non era mai intervenuto, ha deciso di rompere il silenzio. E sì, il matrimonio è davvero in crisi. “Non è facile parlare di questa situazione – ha fatto sapere lui su Instagram -, è vero abbiamo avuto qualche problema ed io ho deciso di andare via! Col tempo si vedrà… Vi chiedo solo un po’ di rispetto, quello che non ho avuto in questi giorni perché tutti vogliono sapere! Un giorno forse parlerò! Poi volevo tranquillizzare qualche deficiente che per quanto mi riguarda sono stato contattato per qualche rivista ma ho rifiutato!”.





Non solo. In una precedente Storia condivisa sempre su Instagram, sempre a proposito dell'attuale situazione con Teresa, Salvatore aveva scritto queste parole: “Forse un giorno parlerò anche io. Rinascerò e ricomincerò a vivere i miei sogni, sognare fa bene al cuore”. Dalla Cilia, invece, ancora nessun commento. Dopo la frase che aveva allarmato i fan, non si è fatta più sentire. Ma le parole di Salvatore sembrano chiarissime, nonostante non riveli alcun dettaglio sui motivi dell'allontanamento.

