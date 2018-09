E Mara Venier, che batte Barbata D'Urso per la seconda settimana di fila, si conferma 'signora della domenica'. La puntata numero due della nuova Domenica In, su Raiuno, sbaraglia infatti la concorrenza grazie a 2.240.000 spettatori con il 15.8% di share, nella prima parte, e 1.975.000 spettatori con il 15.78% di share, nella seconda. Niente da fare, quindi, per Carmelita, che con la sua Domenica Live ha registrato 'solo' 1.628.000 spettatori (share 10.9%) con la presentazione in onda dalle 14.02 alle 14.23, 1.812.000 con il 13.58% di share, nel segmento Attualità in onda fino alle 16.55, 1.982.000 spettatori (16.46%) con le Storie dalle 17 alle 17.18, 1.996.000 spettatori (17.21%) dalle 17.22 alle 17.55, 2.036.000 spettatori (16.88%) dalle 17.59 alle 18.31 e 1.569.000 spettatori (12.56%) con i Saluti finali. E in generale, proprio a voler essere precisi, domenica 23 settembre 2018 le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 8.087.000 contro 5.694.000) che in seconda serata (con 3.850.000 contro 2.467.000) e nelle 24 ore (con 3.659.000 contro 2.487.000). (Continua dopo la foto)



Ma parliamo di Barbara ora. Ascolti a parte, ha ricevuto una bella sorpresa prima di iniziare la diretta. È passato a trovarla un vecchio e carissimo amico, Lamberto Sposini. I due sono molto legati e così, dopo averla sorpresa, il giornalista ha voluto dedicarle una 'foto al bacio'. Ovvero uno scatto realizzato nel camerino di 'Domenica Live', dove lui è passato a trovarla poco prima dell'inizio di una nuova puntata: un bacio sulle labbra. "Barbara Carmelita Smack" è la didascalia del post di Sposini che mostra i due mentre si baciano sulla bocca.

In collegamento con il TG5, Carmelita ha confessato di aver gradito molto la sorpresa dell'amico Lamberto: “Io e tutto il pubblico presente in studio siamo ancora emozionati. Abbiamo ricevuto questa bella sorpresa da parte di Lamberto, che è un uomo meraviglioso e sta benissimo”, ha detto. Nel 2011, come si ricorderà, il giornalista è stato colpito da un ictus e Barbara gli è stata sempre vicina. A quanto pare è stata una delle poche colleghe a rimanere in contatto con lui.

Visualizza questo post su Instagram Barbara Carmelita smack Un post condiviso da Lamberto (@lamberto_sposini) in data: Set 23, 2018 at 3:56 PDT





"I pochi amici che aveva - ha spiegato tempo fa la ex compagna Sabina Donadio in un'intervista - con la malattia sono scomparsi. E in generale del suo mondo non si è fatto vivo quasi nessuno dopo il primo periodo. Chi continua a scrivergli, e a seguirlo su Instagram, sono le persone normali. Il suo pubblico". Dopo la malattia, la vita di Sposini è cambiata. Vive a Milano, vicino alla figlia e all'ex, che si occupa di lui. Non riesce a parlare molto ed è aiutato da un'assistente.

