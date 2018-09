“Il Tg1…”. Gaffe a ‘La prima volta’, l’esordio di Cristina Parodi diventa virale

Dimenticare la scorsa stagione e i problemi di Domenica In, ricominciare come se davvero fosse ''La prima volta''. Cristina Parodi torna nel pomeriggio della domenica, con un nuovo programma che, sulla carta, sembra molto più vicino al suo modo di condurre e alla sua storia professionale. Durante ''La prima volta'', Cristina Parodi racconta tre storie che ''non riguardano solo aspetti sentimentali, ma possono essere obbiettivi a lungo sperati, il superamento di un ostacolo. Sono i racconti di un’Italia bellissima che è capace di affrontare e risolvere le difficoltà con tanto cuore e coraggio. È uno spaccato che esprime dei valori positivi con storie che scaldano il cuore. È sicuramente una trasmissione che sento nelle mie corde'', aveva detto durante la conferenza stampa di presentazione. Inevitabile il confronto con quanto accaduto lo scorso anno, ma Cristina, a differenza di sua sorella Benedetta che in un’intervista si è lasciata sfuggire che la parte migliore di Domenica In è stato uscirne, non rinnega niente. (Continua a leggere dopo la foto)



''È stata una stagione complessa, la sofferenza c’è stata. L’inizio è stato segnato dalle difficoltà, ma poi ci siamo rimessi in carreggiata. E siamo arrivati alla fine, con buoni risultati d’ascolto e opinione pubblica'', aveva detto la conduttrice. Domenica 23 settembre alle 17.35, subito dopo il programma di Mara Venier, il nuovo programma di Cristina Parodi è andato in onda e la conduttrice è stata protagonista di una gaffe che ha fatto il giro del web.

Poco prima di entrare nel vivo della puntata, infatti, Cristina Parodi ha detto: “Rimanete con noi, subito dopo il Tg1 iniziamo”. Peccato che l’edizione pomeridiana del notiziario fosse già andata in onda qualche minuto prima. Immediata, neanche a dirlo, la reazione degli utenti che si sono precipitati sui social a rimproverare la presentatrice per la gaffe e a sottolineare che in effetti la trasmissione non va in onda in diretta – come succede per Domenica In – ma è registrata.

Non è mai troppo tardi per sperare, per vincere, per amare, per ricordare, per sorridere. È la parola d’ordine di Cristina Parodi che, nella domenica pomeriggio di Rai1 vuole mettere un timbro sui sogni degli italiani. Il programma si articola tra esperienze che mettono alla prova perché obbligano a superare i propri limiti a sfide che si vincono solo se si riesce ad andare oltre le proprie paure, a sogni che si realizzano impossibili fino ad un momento prima.

