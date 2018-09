“Quando spoglio Ilary…”. Totti hot. Il Pupone si lascia andare e spiffera tutto

Oggi abbiamo parlato molto della grande ospitata di Fabio Fazio, durante il primo appuntamento stagionale di Che tempo che fa: Francesco Totti. Inutile girarci intorno, Fazio ha fatto il botto in termini di share col capitano. Merito, soprattutto, dell'intervista-cult a Francesco Totti, che ha parlato a tutto tondo. L’ex campione della Roma, oggi dirigente sportivo giallorosso, è stato protagonista di una lunga, in occasione del lancio della sua biografia “Un capitano”, il ricavato delle cui vendite andrà in beneficenza all’ospedale Bambin Gesù. E ha parlato anche di Ilary Blasi, con confessioni gustosissime. Durante l’intervista ha parlato un po’ di tutto: della sua vita, giovinezza, del calcio, della Roma, dei mondiali del 2006 e della sua famiglia. Particolare importanza ha dato parlando di suo figlio Cristian, commentando con ironia il gesto di fairplay che di fronte al portiere in difficoltà si è fermato rinunciando al goal: “ Gli ho detto: non sei mio figlio, io avrei segnato e poi sarei andato dal portiere. Scherzo dai, ha fatto bene”. (Continua dopo la foto)



Un ragazzo, Cristian, che parla l’inglese meglio del papà, ed è anche logico visto che, come la sorella Chanel, Cristian Totti frequenta da anni una scuola internazionale di Roma, proprio come Ilary ha deciso. Il primo figlio di Francesco e Ilary Blasi però, 13 anni da compiere a novembre, gioca anche a calcio ma, come da precisa volontà dei genitori, per adesso lo vive solo come un divertimento.

Cambiando discorso, il Capitano, ha anche iniziato a parlare del suo grande amore: della donna che gli ha cambiato la vita e l’ha reso quello che è, la sua Ilary. È lai l’uomo di casa: "Se sento un rumore la notte? Da bambino mi nascondevo sotto le coperte, ora se suona l’allarme mando lei. Lei, poi, controlla tutto: non vuole che io ingrassi e allora mi metto a mangiare di nascosto". Ma non è finita perché ad un certo punto la piega dell’intervista diventa decisamente piccante: "Ilary è rimasta sempre uguale. Dorme con pigiamone e i calzini di lana.

Per spogliarla - ha affermato davanti a uno sbigottito Fazio - ci metto un'ora e mezza". Dunque rivela il sostegno ricevuto dalla moglie nel periodo in cui si avvicinava il momento di dire addio al calcio: "Con Ilary già ne parlavamo un mese prima. Le ho chiesto di aiutarmi. Quando stavo a casa leggevo questo discorso e piangevo da solo. Poi arrivavano Cristian e Chanel e provavo a far finta di niente...", ha concluso.

