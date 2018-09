UeD, la truffa di Sara Affi Fella. Arrivano le scuse, ma ecco cosa succede

Sara Affi Fella è sicuramente una delle troniste più chiacchierate di Uomini e Donne. La sua vita sentimentale, infatti, sta tenendo banco anche in questa nuova stagione malgrado la sua avventura negli studi del dating-show si sia conclusa cinque mesi fa. Direttamente dalla registrazione di ieri, domenica 23 settembre, arrivano finalmente le chiarezze tanto volute sia dal pubblico a casa e da quello in studio che dalla produzione. La registrazione si apre con la redazione che annuncia di aver ricevuto una segnalazione da una persona che conoscerebbe la situazione dell'ex tronista. Questa persona racconta "durante tutto il trono Sara era fidanzata con Nicola Panico e complici erano i suoi genitori - e continua - Nicola lasciava la macchina 20km da casa e si abbassava per non farsi vedere per farsi portare a casa di lei e poi stavano insieme". I due sono riusciti a tenere ben nascosta malgrado i molti imprevisti come "quando Luigi è andato a Venafro per lasciare Sara, la mamma l'ha invitato a entrare e Nicola si è nascosto nell'armadio" ma non solo. (Continua a leggere dopo la foto)



A far luce sulla situazione è stato anche Luigi Mastroianni. "Quando eravamo in albergo la sera della scelta a Sara è arrivato un messaggio da un certo Nico che diceva "è ancora nella tua stanza? Mandalo via". Alla mia richiesta di spiegazioni su chi sia questo Nico Sara ha risposto che era una sua amica Nicoletta". La persona che ha mandato questa segnalazione non è nota, ma in tenti pensano possa essere proprio Nicola Panico, deluso per essere stato lasciato per un altro, il calciatore di Serie A Vittorio Parigini. Il trono di Sara serviva solo per fare soldi alla giovane. Sul caso è intervenuta la storia autrice del programma Raffaella Mennoia, e poco dopo sono arrivate le scuse dell'ex volto di Temptation Island.

Ma queste non sono bastate e l'autrice di Uomini e Donne ha replicato alle scuse di Sara Affi Fella che in mattinata ha deciso di pubblicare una Ig Stories, ammettendo l'inganno durante il trono. “Leggo che Sara ha scritto in una storia le sue scuse” ha esordito dicendo Raffaella nel suo profilo Instagram “E adesso io mi chiedo se un post le sembrava troppo e se avrebbe rovinato la sua pagina, se scrivere in una storia la mette al riparo del danno inflitto, se si sta scusando con i followers per paura di perderli e se invece, forse, sarebbe stato più decente presentarsi oggi in ufficio o chiedere un appuntamento per scusarsi di persona con noi, che per mesi l’abbiamo accolta, aiutata e dato FIDUCIA…mi chiedo questo e molto altro”.

“Faccio questo lavoro da più di 20 anni” ha affermato “E mai come oggi mi sento stupida”. Rivolgendosi poi a Sara in persona, inoltre, la Mennoia ha aggiunto: “Complimenti a te e famiglia… tutte in cerca di followers e calciatori e nessuna che si alza e lavora”. L'account Instagram dell'ex tronista ha perso, in poche ore, quasi 100 mila seguaci e alcuni sponsor hanno deciso di interrompere la collaborazione.

