Rissa a UeD: arriva ‘quel’ corteggiatore ed è caos totale. Scene mai viste in studio

Rissa sfiorata tra due troniste a ''Uomini e Donne''. L'accesa lite tra Teresa Langella e Mara Fasone è stata registrata il 24 settembre e le anticipazioni raccontano di una puntata ad altissima tensione. Le ragazze sono giunte ad uno scontro quasi fisico placato dall'intervento della stessa redazione televisiva. Ad attaccare sarebbe stata Teresa in seguito alla decisione di Mara di tenere il nuovo tentatore (l'ex tentatore di Temptation Island Andrea Del Corso) anche se il ragazzo ha chiesto del tempo per decidere se restare o meno. Nei giorni scorsi la Fasone aveva deciso di mandare a casa quattro ragazzi senza fare alcuna esterna affermando di volere accanto un uomo maturo e sicuro. “Andrea non mi sembra così tanto deciso”, ha osservato l'ex tentatrice napoletana. A riportare le anticipazioni è "Il Vicolo delle news", sito che ha fornito maggiori dettagli in merito al dibattito acceso in studio. (Continua a leggere dopo la foto)



Stando alle rivelazioni del sito, Mara e Teresa si sarebbero punzecchiate durante l'intera durata della registrazione. Il colpo di grazia, come detto, è giunto al momento dell'ingresso in studio di Andrea Dal Corso (conosciuto come "Andrew" di Temptation Island). La ragazza, venuta a conoscenza della rottura diAndrea e di Martina Sebastiani, ex fidanzata di Gianpaolo Quarta e volto del reality show condotto da Filippo Bisciglia, ha deciso di conoscere l'ex tentatore.

Andrew e la tronista hanno già realizzato la loro prima esterna a seguito della quale il ragazzo si è dichiarato incerto nel voler continuare a corteggiare la Fasone. Dinanzi alle rivelazioni di Dal Corso è subito intervenuta Teresa Langella dichiarando che per Mara sarebbe un controsenso continuare a uscire con Andrew dal momento in cui la stessa tronista, proprio nel video di presentazione, aveva detto di voler accanto un uomo sicuro.

Gli animi si sono accesi e le due hanno iniziato a litigare pesantemente. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle news le due sarebbero quasi venute alle mani. Provvidenziale sarebbe stato l'intervento della produzione di ''Uomini e Donne''. Sul web, la maggior parte dei telespettatori hanno preso le difese di Teresa Langella. La Fasone, nemmeno a dirlo, è invece finita nell'occhio del ciclone.

Mara Fasone ‘fatta a pezzi’ in studio, a Uomini e Donne. Tutto per quella scelta