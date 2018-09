Il ‘gesto estremo’ di Simone Coccia. “Sì, è così”. Ed ecco la reazione di Stefania Pezzopane

Stefania Pezzopane e Simone Coccia, il loro è un amore forte capace di superare ogni avversità. E adesso la coppia vuole provare ad alzare l'asticella con il grande passo: il matrimonio. Simone e Stefania sono da sempre molto chiacchierati nel mondo dello show-business soprattutto grazie alle tante ospitate nel salotto di Barbara d'Urso. Certo, nel periodo aprile-giugno Coccia e Pezzopane sono finiti sotto la lente di ingrandimento a causa della partecipazione di Simone al Grande Fratello 15: quella esperienza li ha allontanati? Assolutamente no, se possibile ha rinforzato ancor di più la solidità di coppia. Tant'è che la Pezzopane nello studio del Grande Fratello si presentò dichiarando: "Non ci si può vergognare di amare!". Una frase molto apprezzata dal pubblico. L'estate è trascorsa nel migliore dei modi per Stefania Pezzopane e Simone Coccia: "È stata la prima vissuta appieno, senza pregiudizi". (Continua a leggere dopo la foto)



Sì, perché come spiegato dall'onorevole in quota Partito Democratico: "Simone è un fustaccio e ormai si sa. E io, dopo quattro anni, perché sono quattro anni che stiamo insieme, il mio percorso l’ho compiuto. Non è stato facile, chiaro: ho dovuto superare volgari pregiudizi, la palude del senso comune… Ma, alla fine, sono riuscita a far prevalere l’amore, quel sentimento che ti cambia la vita e che, anche quando sei sotto l’ombrellone, ti fa sentire felice e realizzata". Insomma, è stato a tutti gli effetti l'anno decisivo per decidere di compiere il grande passo. (Continua a leggere dopo la foto)



Stefania, 58 anni, Simone 34. Lei politica, lui ex spogliarellista, hanno sempre difeso la loro love story dalle critiche. E ora, ospiti a 'Domenica Live', nel salotto di Barbara d'Urso, annunciano le nozze. "Ci sposeremo - spiegano - Si sono dette tante cattiverie su di noi ma ci amiamo tantissimo". Loro non parlano di data ma probabilmente le nozze saranno il prossimo anno. "È un po’ come se fossimo già sposati - dicono - ma vogliamo rendere il tutto ufficiale". Durante l'esperienza al Grande Fratello, la Pezzopane è stata - volente o nolente - protagonista involontaria. Colpa di Luigi Favoloso che ha offeso la fidanzata di Simone Coccia. I due, all'interno del GF, per poco non sono venuti alle mani. (Continua a leggere dopo la foto)



Coccia, nello studio di Domenica Live, ha ricevuto un'altra gradita sorpresa, ovvero una lettera del figlio Loris, nato dal matrimonio fallito con Angela Ippoliti. La donna lo ha accusato di non versare gli alimenti e lo ha attaccato in diverse occasioni, mentre il ragazzino gli ha dimostrato tutto il suo affetto: "Caro papà, mi dai tanto amore, attenzioni e divertimento. Ogni volta mi capisci. Mi diverto molto quando giochiamo insieme. Oltre a essere il padre dei miei sogni, per me sei un idolo, un eroe e un amico. Te ne devi fregare delle cattiverie della gente, anche di quelle della famiglia. Solo io so chi sei. Sono fortunato ad avere un padre sempre presente nella mia vita, giorno e notte".

Leggi anche:

“Ha tradito Stefania Pezzopane”. Lo scoop che travolge Simone Coccia (e la vip). Effusioni alle terme e paparazzi in agguato: roba che scotta

fbq('track', 'Gossip');