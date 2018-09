Timperi-Fialdini, quella brutta voce. “Dietro le quinte…”. Ora arriva la verità

Continuano i problemi a La Vita in diretta. Tutto è iniziato il 3 settembre, giorno in cui, dopo la pausa estiva, è ricominciata la trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Facciamo un riassunto per chi non avesse visto la trasmissione quel giorno. La Fialdini era un po’ mogia, triste per aver preso un "29" all'esame universitario con Maurizio Costanzo, che, tra le altre cose, era presente in studio. Timperi voleva fare lo spiritoso e ha commentato così, non facendo altro che mettere il dito nella piaga: "Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23". Non lo avesse mai detto. La Fialdini, che è apparsa in evidente imbarazzo, non sapeva come comportarsi ma non è riuscita a trattenersi e ha detto: "Che battuta è questa? Che battuta è questa? Non so". Era infuriata. Ma era pur sempre in televisione e non ha potuto esternare tutta la sua rabbia verso Timperi come avrebbe voluto. Timperi, dopo la gaffe, si è avvicinato alla Fialdini, l’ha baciata e le ha ribadito che stava scherzando… Continua a leggere dopo la foto

Ma evidentemente la faccenda non si è conclusa lì. E pare infatti che tra i due ci siano ancora molte tensioni, lo ha rivelato il settimanale Oggi. La questione, tra le altre cose, non ha lasciato indifferente il pubblico che si è schierato dalla parte della Fialdini umiliata pesantemente da Timperi. Sono passate circa tre settimane da quell'avvenimento e in un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, la Fialdini è tornata a parlare dell'offesa ricevuta dal collega: "Arrivare a pretendere in diretta le scuse da un collega, anziché ignorare l'accaduto, non è stato facile".

La Fialdini ha sofferto profondamente per quel che è accaduto e il pubblico è tutto dalla sua parte. Intervistata da Grazia la Fialdini ha rivelato che le donne in televisione, ma anche altrove, non fanno carriera pretendendo scorciatoie: "È arrivato il momento di valorizzarci, di sottolineare le competenze e le fatiche di tutti i giorni, di lottare contro gli stereotipi e le categorizzazioni" ha detto sicura di sé. C'è da dire che sicuramente Timperi non ha detto quella frase per offenderla.

Senz'altro voleva solo fare una battuta ma è stata una cosa infelice perché ha toccato un tasto evidentemente dolente per la conduttrice. Su 'Nuovo', come se non bastasse, Maurizio Costanzo ha bocciato la conduttrice con un sonoro quattro in pagella, poiché in un programma che si rivolge ad un pubblico eterogeneo, i conduttori dovrebbero sempre misurare il linguaggio. A ogni modo la questione, come ha spifferato Oggi, non è ancora risolta. Anzi, pare che per sanare il rapporto tra i due (ormai fatto di battibecchi e frecciatine), sarebbe stato necessario l'intervento della Rai. La Fialdini, però, su Instagrama ha smentito tutto. Dove sarà la verità?

