Sara Affi Fella è nei guai. E rischia di far cadere il castello di Uomini e Donne se la notizia che circola insistentemente nelle ultime ore dovesse rivelarsi veritiera: Luigi Mastroianni non è mai stato la prima scelta di Sara. Anzi, a dirla tutta, il nuovo tronista di Uomini e Donne ha vissuto una situazione alquanto ingarbugliata: la Affi Fella, infatti, nel periodo maggio-giugno avrebbe avuto una storia d'amore clandestina con Nicola Panico. La reazione del calciatore ex di Sara arriva a pochi giorni dal momento in cui l'ex tronista di Uomini e Donne ha ufficializzato il suo amore con Vittorio Parigini. Deluso, probabilmente a causa di una promessa tradita, Nicola sta lanciando velate allusioni alla sua ex a mezzo social network. E su Instagram, con le Stories, Panico evidenzia: "Ma quanti complici! Presto nei migliori cinema". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma qual è il dettaglio che coinvolge Luigi Mastroianni? A quanto pare, una fonte anonima avrebbe mandato dei messaggi alla produzione di Uomini e Donne raccontando, per filo e per segno, cosa abbia combinato Sara Affi Fella durante il periodo di relazione con Luigi Mastroianni. Senza dimenticare le settimane precedenti in cui lei si professava - mentendo - di essere assolutamente single. (Continua a leggere dopo la foto)



Come riporta la fonte anonima che inchioda Sara Affi Fella: "Durante tutto il trono Sara era fidanzata con Nicola Panico e complici erano i suoi genitori". Per non farsi scoprire: "Nicola lasciava la macchina 20km da casa e si abbassava per non farsi vedere per farsi portare a casa di lei e poi stavano insieme". I due sono riusciti a tenere ben nascosta la loro relazione non senza rischiare di essere scoperti. Una volta, ad esempio, Luigi è andato a Venafro. "Era lì per lasciare Sara, la mamma l'ha invitato a entrare e Nicola si è nascosto nell'armadio". Il tronista palermitano, inoltre, racconta un altro dettaglio che lo aveva fatto dubitare: "Quando eravamo in albergo la sera della scelta a Sara è arrivato un messaggio da un certo Nico che diceva 'è ancora nella tua stanza? Mandalo via'". Ma è tutto vero? Ecco la risposta di Sara Affi Fella... (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo essere stata presa di mira per le tantissime bugie che ha raccontato, Sara Affi Fella ha deciso di dire la sua in un breve ma conciso messaggio caricato sul suo profilo Instagram: "Non esiste nessuna giustificazione, né scusante. Ho sbagliato e me ne assumo le conseguenze. Chiedo scusa a tutti". Queste le parole con cui la Affi Fella ha ammesso di aver mentito spudoratamente mentre era sul trono, fingendo di cercare l'amore quando era ancora impegnata con quello che tutti pensavano fosse il suo ex.

