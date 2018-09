Licia Colò, chi si rivede in tv! Dopo anni di assenza - ben quattro - la conduttrice televisiva, ribattezzata da molti la 'Alberto Angela' al femminile, torna sul piccolo schermo - sempre in quota Rai - con "Niagara, quando la natura fa spettacolo" su RaiDue in prima serata. Lei, volto storico del programma diventato cult della cultura televisiva italiane ("Alle Falde del Kilimangiaro") torna alle dipendenze dell'azienda di viale Mazzini. Certo, la sfida auditel sarà tutt'altro che semplice considerato che dovrà scontrarsi con la fiction "La vita promessa" su RaiUno (con Luisa Ranieri protagonista, ndr.) e l'avvio della terza edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5. Insomma, gli italiani hanno diverse soluzioni ma è certo che la proposta "elevata" di Licia Colò non deluderà le aspettative. Ma cosa aspettarsi da Niagara? Lo rivela la diretta interessata in una lunga intervista concessa al "Corriere della Sera". (Continua a leggere dopo la foto)



Licia Colò si dice soddisfatta della scelta fatta da RaiDue: "Sono orgogliosa di portare la natura e lo spettacolo del mondo in prima serata. La Rai mi permette di volare in alto, più di tutti gli altri. Sono molto emozionata perché porto avanti dei temi molto importanti della mia vita. Natura e bellezza in prima serata sono una scelta coraggiosa. E ne sono molto contenta che l'azienda mi stia dando questa opportunità". L’obiettivo di Licia Colò con Niagara sarà quello di informare il pubblico: "Spero che abbiano orecchie per ascoltare e occhi per vedere. Sono tematiche che coinvolgeranno tutti". (Continua a leggere dopo la foto)



Al timone, anche come autrice insieme a Vincenzo Arnone, di una prima stagione che vede sei puntate attraverso i cinque continenti per raccontare: il regno dell’acqua e la sua importanza, il rapporto di equilibrio tra l’uomo e il pianeta. E ancora, Licia Colò si occuperà della: "Storia della Terra. Nelle altre puntate le forze della natura che cambiano il mondo e come proteggere futuro". E come rivela la stessa Licia al Corriere della Sera, in questa prima stagione di Niagara lei avrà una compagna del tutto speciale: Eli, il drone per scoprire le tante bellezze nascoste. "È una co-conduttrice. Mi segue dall'alto ovunque vado per raccontare al meglio quello che vediamo e far entrare nelle case della gente i canyon". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma cosa sappiamo su Licia Colò, conduttrice di Niagara, nuovo programma televisivo in onda su RaiDue da settembre 2018? Forse non tutti sanno che è sposata dal 2004 con Alessandro Antonino: anche il marito è un personaggio noto nel mondo della televisione. Nel 2016, infatti, Licia e Alessandro hanno fatto coppia fissa su Tv2000 per un programma andato in onda in cinquanta puntate per "Prima di cena". Licia Colò, oltre a essere conduttrice televisiva, è anche autrice di libri. Nata a Verona il 7 luglio 1962, la Colò ha 56 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Con il marito Alessandro ha una figlia, Laila e di lei, nel 2013, disse: "È una bambina viaizata e poco educata! Da questo punto di vista avrò da fare. Io ci tengo molto all'educazione, per me è un passe-partout che ti fa a stare a tuo agio con i disperati, con i ladri e con i re. Però in questo periodo do la priorità ad altri valori, e benché finora abbia elencato due difetti, devo dire che Liala ha un cuore molto buono. È generosa con gli altri bambini, con i vecchietti, con i deboli in genere". Cos'altro sappiamo su Licia? Beh, è un tipo che ama stare in movimento e il suo fisico è in forma. La sua altezza è pari a 176 centimetri mentre il suo peso corporeo, è di circa 63 chilogrammi.

