“Scusatemi”. Mara Venier, lacrime in diretta. Quel pianto a Domenica In…

Domenica In, ok anche la seconda puntata per Mara Venier. Anche il secondo appuntamento stagionale dello show domenicale è piaciuto agli italiani che, quest'anno, si trovano in mezzo a due fuochi. Da una parte la ritrovata e classica 'Domenica In', dall'altra il salotto di Barbara d'Urso con 'Domenica Live'. Tra le due la sfida è continua e proseguirà per tutto l'anno. Per il momento il ring dello scontro per i dati auditel coinvolge il triangolo amoroso Power - Carrisi - Lecciso: per la seconda domenica consecutiva le due donne di Al Bano sono state ospiti nei rispettivi salotti televisivi. Prossima settimana, invece, toccherà proprio al Leone di Cellino San Marco andare sul piccolo schermo tv ospite di Mara Venier a Domenica In. Ma come è andata la seconda domenica televisiva nella ritrovata Rai per la zia d'Italia? Intervista dopo intervista, con piccoli spazi per gaffe simpatiche e non solo, la giornata è volata via. E non sono mancate le stoccate agli indirizzi di Barbara d'Urso. (Continua a leggere dopo la foto)



Rispetto alla prima puntata, Mara Venier ha cambiato la partenza: prima l'intervista singola e poi il talk. Senza dimenticare, appunto, di punzecchiare l'amica Barbara d'Urso: "Carmelita ti amo" ha detto con evidente doppio riferimento all’assistente di studio che si chiama Carmela (e non Carmelita) e a Barbara d’Urso il cui vero nome è appunto Carmelita. Certo, lo scontro tra le due regine della domenica ha coinvolto, involontariamente, il giornalista Lamberto Sposini... (Continua a leggere dopo la foto)



"Lo amo, gli devo tutto", aveva rivelato Mara Venier venerdì scorso a La Vita in Diretta, quel programma che aveva condotto proprio insieme all'amico Lamberto Sposini. Ieri, invece, Barbara d'Urso ha rivelato di aver ricevuto una gradita sorpresa prima della diretta: l'ex conduttore Rai si è presentato nel suo camerino per un saluto. Quest'ultimo ha pubblicato su Instagram un selfie che lo vede protagonista di un tenero bacio sulle labbra con Barbara d'Urso. "Barbara Carmelita Smack" è la didascalia che accompagna la foto scattata poco prima dell'inizio di Domenica Live. Intanto, però, a colpire nella giornata di ieri, sono state le lacrime versate in diretta tv da Mara Venier. (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Barbara Carmelita smack Un post condiviso da Lamberto (@lamberto_sposini) in data: Set 23, 2018 at 3:56 PDT

Durante la fascia di programma dedicata al talent 'Una canzone per Mara', tra un sorriso e una lacrima, ha trovato spazio il gruppo Mergellina che ha cantato in napoletano. Mara Venier, ascoltando queste canzoni, è scoppiata in un pianto a dirotto: "Perché è una melodia napoletana e mia madre adorava le canzoni napoletane…".

