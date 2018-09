Scandalo al Grande Fratello Vip: per errore c’è il primo nudo (pubblico sconvolto)

Sorpresa hot nella casa del Grande Fratello Vip. Come sarebbe sorpresa hot? E come sarebbe “nella casa del Grande Fratello Vip”? Non si era detto che la trasmissione sarebbe iniziata lunedì 24 settembre? Esatto. Ma alcuni vip sono entrati nella casa già domenica sera. Lo ha annunciato Barbara D’Urso a Domenica Live: “Il Gf Vip inizia domani, ma già stanotte alcuni vip saranno rinchiusi nella Caverna. Hanno realizzato la Caverna al Lido Carmelita”. La caverna, da quel che si è appreso, è una zona tutta nuova che sostituirà il nuovo tugurio. Ebbene, la notizia è che dopo neanche 24 ore di Grande Fratello, già si parla di incidente hot. Cominciamo proprio bene… Ma il pubblico può seguire già il GF? Esatto, può farlo dalle 24 di domenica su Mediaset Extra. Per la prima diretta condotta dalla Blasi, invece, l'appuntamento è per lunedì sera alle 21.20 su Canale 5. Ma chi sono stati i primi concorrenti a entrare nella casa? Maurizio Battista, Walter Nudo e Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi), che dovranno restare nella Caverna almeno fino all’inizio della puntata su Canale 5. Continua a leggere dopo la foto

Riguardo la Caverna, comunque, gli autori hanno anticipato: “Sarà una sorpresa molto, molto scomoda” e quindi aspettiamo di vedere che cosa accadrà. Ma che cosa hanno fatto i primi concorrenti entrati nella casa? A loro è stato chiesto di indossare un abbigliamento preistorico ed è qui che è scattata la gaffe. O meglio, l’incidente hot. Quando Silvia Provvedi è entrata in uno stanzino per cambiarsi, la regia non ha fatto in tempo a togliere l’inquadratura e ovviamente la telecamera è finita sul seno nudo di Silvia. Continua a leggere dopo la foto

Che bomba! E pensate che il programma non è ancora iniziato… E già c'è stato un incidente hot, un seno nudo. Il seno di Silvia Provvedi... Sì, si prevedono grandi cose in questa nuova edizione che sarà condotta ancora una volta da Ilary Blasi. Chi ci sarà nel cast? Le attrici Eleonora Giorgi e Jane Alexander, il cantautore Ivan Cattaneo, l'icona della tv anni '90 Valerio Merola, lo chef Andrea Mainardi, l'attore e conduttore Enrico Silvestrin, i modelli Elia Fongaro e Stefano Sala, la conduttrice Benedetta Mazza, il campione di judo Fabio Basile. Continua a leggere dopo la foto

E ancora: la marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, la conduttrice del meteo Martina Hamdy e personaggi prettamente televisivi come Francesco Monte. Non si sa ancora, invece, se entrerà nella casa Lory del Santo la cui partecipazione, prevista a luglio e cancellata ad agosto dopo la tragica morte del figlio, sembra essere tornata possibile per volere della stessa soubrette. “Rispetteremo il suo volere, ha capito probabilmente che ritornare alla normalità, al lavoro, alla vita le sarebbe servito e le vogliamo lasciare fino all'ultimo la possibilità di decidere”, ha spiegato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri.

“Oh mamma!”. Il Grande Fratello Vip è già bollente: Francesco Monte? Beccato con lei. E intanto consola Andrea Iannone

fbq('track', 'Gossip');