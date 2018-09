Se c'è un volto televisivo negli ultimi anni, questo è Massimo Giletti. Piace. Per il suo tipo di giornalismo, per la sua 'fisicità'. E piace a tal punto che non ha avuto il minimo timore di dire addio alla Rai per aggirare il nuovo limite massimo dei compensi pensato per una sorta di spending review nella televisione di Stato. E non ha fatto mistero che ci fosse questo alla base del suo abbandono dell'emittente statale. Difatti, a conferma del suo valore, della sua capacità di fare audience e 'attirare' pubblicità, La7 lo ha accolto a braccia aperte. Poi, quasi a punzecchiare la sua vecchia casa, non ha esitato a chiamare 'Non è L'arena' il suo programma. Come a dire: sono sempre io, ho solo cambiato canale.

Non è un segreto che il suo nuovo format sia altrettanto convincente come il precedente. E anche la natura dei suoi approfondimenti è pressoché identica. Intrattenimento, sì, come domenica sera impone, ma sempre cercando di far riflettere. Sui 'mali' tipici del nostro paese, sulle principali problematiche della società, fino ad arrivare a trattare i temi più caldi della cronaca rosa. (continua dopo la foto)

Massimo Giletti si è così consacrato tra i big della televisione italiana. E di futuro ne avrà, considerando la sua età. Ma chi è, precisamente, Massimo Giletti? È una domanda che molti telespettatori i pongono quando lo guardano in video. È nato a Torino il 18 marzo 1962 a Torino. Cresciuto tra il capoluogo torinese e Ponzone, località non molto distante, dopo aver ottenuto il diploma di maturità al liceo classico si iscrive all'università, dove si laurea con il massimo dei voti, 110 e lode, in Giurisprudenza. Dopo una breve parentesi in Gran Bretagna, si lancia sulla strada del giornalismo: entrato in contatto con Giovanni Minoli, per sei anni fa parte della redazione del suo programma 'Mixer'. Il suo esordio davanti alle telecamere risale al 1994, quando lavora per 'Mattina in famiglia', in onda su Raidue, e per 'Mezzogiorno in famiglia', sempre sulla stessa rete, in coppia con Paola Perego. Poi conduce per sei anni (dal 1996 al 2002) 'I fatti vostri'. Nel 2000 presenta 'Il lotto alle otto', dedicato alle estrazioni del Lotto, e 'La grande occasione'.

Tra gli altri programmi condotti da Massimo Giletti, 'Telethon' 'Casa Raiuno', 'Beato tra le donne'. Poi 'Domenica In' con Paolo Limiti e Mara Venier, 'Miss Italia nel mondo', 'Sanremo dalla A alla Z', 'Una voce per Padre Pio'. Ma dopo 30 anni passati tra studi e camerini della Rai, nell'agosto del 2017 viene ufficializzato il suo trasferimento a La7 di Urbano Cairo, dove Giletti si trasferisce con la sua 'Arena'. Ma la sua vita privata?Massimo Giletti non ha moglie, non è sposato. Ma a lui sono state attribuite diverse relazioni, anche con donne ' in vista'. Ha fatto molto gossip la sua storia con la parlamentare del Partito democratico Alessandra Moretti. Una relazione poi finita tra le 'chiacchiere'. Secondo Novella 2000, la causa della rottura sarebbe stata l’assenza della Moretti: gli impegni politici ed elettorali, in vista delle elezioni in veneto, la terrebbero troppo a lungo lontana dal suo amore. Giletti, hanno detto i rumors, si sarebbe stancato di inseguirla in giro per tutti i paesini del Veneto a per via degli impegni politici. Ma su quest qualcuno aveva addirittura 'gossippato' sulla presenza di Barbara D'Urso come terzo incomodo, ma si è trattato di voci infondate: tra i due c'è solo una grande amicizia. Altri hanno parlato di una relazione tra Massimo Giletti e Ambra Angiolini, voci poi smentite dalla nota relazione tra lei e Massimiliano Allegri.

Massimo Giletti scapolo d'oro? Forse sì, forse no. Lui non si pronuncia, non ha profili social, anche se ce ne sono diversi a lui dedicati. Il settimanale Gente lo ha recentemente 'beccato' in compagnia della sua ex fidanzata, Angela Tuccia. Proprio sui due nei giorni scorsi si erano rincorsi i gossip di un possibile ritorno di fiamma. Ma il presentatore preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Tra una presunta storia e l'altra, i paparazzi di altri giornali rosa lo fotografarono al mare con una bella e giovane donna, ma misteriosa quanto al nome. Di sicuro resta un bello delle televisione, con i suoi 180 centimetri di altezza per 75 kg di peso.

